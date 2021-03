von Sabine Gems-Thoma

Draußen im Freien einen Kaffee trinken: Wenn es wieder möglich sein wird, möchten die Betreiber der „Bäckerei & Café Gelo“ in der Ortsmitte von Hohentengen das ihren Gästen anbieten können. Vor dem Café sollen dazu vier Gästetische aufgestellt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag zu.

Auto-Stellplätze entfallen

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Bäckerei und Café diese ganz wichtige Infrastruktureinrichtung wieder haben. Vielen Dank den Betreibern“, schickte Bürgermeister Martin Benz dem Bauantrag voraus. Baurechtlich sah die Verwaltung kein Problem, allerdings würden zwei Stellplätze vor dem Café entfallen. Da vom vorherigen Besitzer ein Stellplatz zu viel ausgewiesen war, müsste jetzt ein Stellplatz abgelöst werden. Zudem wäre es positiv zu werten, wenn dort nicht mehr geparkt würde, da die beiden Parkplätze über den Gehweg anzufahren waren.

Richard Wagner (CDU) begrüßte, dass es seit November letzten Jahres wieder Bäckerei und Café im Ort gibt, wies aber auf die sehr begrenzte Parkplatzsituation in der Ortsmitte hin, die sich auch auf die Kundenfrequenz auswirken könnte. Das sei ein Grundproblem, so Martin Benz. Die Gemeinde plane weitere Stellplätze hinter dem Rathaus zu schaffen.

Peter Schanz (Grüne) sah es weniger dramatisch. „Hätte man 50 Parkplätze mehr in der Ortsmitte ausgewiesen, sähe es furchtbar aus. Wir haben mit Kirch-, Sparkassen- und Rathausparkplätzen genügend Parkplätze in erreichbarer Nähe. Meistens findet sich ein Platz.“ Elmar Maier (CDU) sah das Problem eher in der Bequemlichkeit der Leute. Heiko Zimmermann (Freie Wähler) begrüßte das Vorhaben. Er wies darauf hin, dass die Gästetische unweit der Hauptstraßenfahrbahn stehen sollen und wollte wissen, ob eine Abgrenzung vorgesehen sei.

„Eine Abgrenzung wäre sicher sinnvoll. Ich hätte nichts dagegen, wenn die bestehende 30er Zone beim Kindergartenbereich erweitert würde“, merkte Martin Benz an. Mit der Bitte um eine optische Abgrenzung und unter der Bedingung der Ablösung eines Parkplatzes stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu.