Der Musikverein Hohentengen ist Ende Oktober drei Tage lang Gastgeber für die über 50 Jungmusiker des diesjährigen 1-1-1 (1 Orchester, 1 Wochenende, 1 Konzert) Projekts im Bezirk 3 des Blasmusikverbandes Hochrhein.

Die Jungmusiker musizieren mit mehreren Dozenten in Register- und Tuttiproben, Musikspielen, Sprechkanons, Improvisationen und probieren sich in Bodypercussion aus. Das Konzert am Sonntag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr in der Gemeindehalle Hohentengen ist der krönende Abschluss des Wochenendes. Kaffee und Kuchen sollen zur Verfügung stehen.

Die Hauptorganisation haben die beiden Bezirksdirigentinnen Julia Wehinger und Vera Talenta übernommen.

Über das Projekt

Das Jugendmusikprojekt 1-1-1 soll Jungmusikern ermöglichen, Orchesterluft zu schnuppern. Gerade in kleineren Orten, die kein eigenes Jugendorchester haben. Wer mindestens seit einem Jahr Unterricht an seinem Instrument hat, kann bei dem Projekt mitmachen.

Die Zahlen 1-1-1 stehen für ein Wochenende, ein Orchester, ein Konzert. Das Konzert am Sonntagnachmittag ist der Abschluss. Nicht aber das Ziel, denn Musik und Spaß stehen an dem Wochenende im Vordergrund. Jährlich soll das Jugendprojekt in jedem der acht Arbeitsbezirke des Blasmusikverbandes Hochrhein einmal angeboten werden.