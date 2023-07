Der Musikverein Lienheim freut sich mit seinem Jungmusiker Jakob Eckert über das erfolgreiche Ergebnis beim Leistungsabzeichen in Bronze. Am Sonntag, 16. Juli, veranstaltet der Musikverein Lienheim ein Jungmusikervorspiel mit Instrumentenvorstellung um 14. 30 Uhr im Bürgerhaus. Das Ausbildungskonzept des Musikvereins beginnt laut eigenen Angaben zunächst mit einem Theoriekurs, in welchem die Grundlagen der Musiktheorie vermittelt werden sollen. Gleichzeitig beginnt die Ausbildung am Instrument in Kleingruppen.