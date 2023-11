Herr Hack, Sie haben vor einem Jahr die Nachfolge ihres Vaters Rainer Hack als Dirigent des Musikvereins Stetten-Bergöschingen angetreten. Wie sehen Ihre Erfahrungen bisher aus?

Ich glaube, ich habe mich ganz gut in mein neues Amt hineingelebt. Die ersten Proben kurz nach der Taktstockübernahme waren noch etwas ungewohnt für mich. Hier hat es mir geholfen, dass ich kein fremder Dirigent bin, sondern aus den Reihen der eigenen aktiven Musiker stamme. Dadurch hat es keine lange Kennenlernphase gebraucht und die Musiker haben mich von Anfang an sehr gut unterstützt.

In kurzer Zeit am 25./26. November bestreiten Sie das erste Jahreskonzert unter ihrer musikalischen Leitung. Worauf darf sich das Publikum besonders freuen und gibt es Änderungen?

Die größte Veränderung ist natürlich ganz vorne am Dirigentenpult, wo anstatt meines Vaters nun ich zum ersten Mal beim Konzert stehe. Das Grundkonzept und die Art und Weise unseres Konzertprogramms habe ich kaum geändert, vielleicht kann man eine leicht modernere Handschrift erkennen. Unser Ziel war es schon immer, dass für jeden Gast ein paar gefällige Stücke mit dabei sind.

Zu Person und Konzert Zur Person: Robin Hack, der 32-jährige zweifache Familienvater ist Maschinenbauingenieur arbeitet im Tunnelbau in der Schweiz und wohnt in seinem Heimatdorf Stetten Gemeinde Hohentengen. Seit 2001 im MV als Jungmusiker an der Trompete. Seit 2005 Aktivmitglied. Von 2006-2022 Vorstandsmitglied und Jugendvertreter, Beisitzer dritter und zweiter Vorstand, Allrounder am Schlagzeug, Klavier, Trompete und Tenorhorn. Jugendausbilder und Dirigentenlehrgang C3. Seit Dezember 2022 Dirigent.

Das Konzert: Das Jahreskonzert des Musikvereins Stetten-Bergöschingen findet am Samstag, 25. November, 20 Uhr, und am Sonntag, 26. November, 16.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Hohentengen statt. Platzreservierungen per E-Mail an platz@mvstb.de.

Wie laufen die Vorbereitungen?

Mir selbst macht die Probenarbeit unheimlich Spaß und mein Eindruck ist, dass auch die Musiker in den Proben viel Spaß haben. Wir haben viel gemeinsam geprobt und befinden uns nun auf der Zielgeraden. Ich selbst versuche die Proben mit einer Mischung aus Humor, Ehrgeiz, Lockerheit aber auch Zielstrebigkeit zu gestallten. Oberste Priorität hat für mich immer der Spaß und die Freude an der Musik sowie das Miteinander im Verein.

Mit welchem musikalischen Repertoire werden Sie bei ihrem Debut mit dem Musikverein Stetten-Bergöschingen beim Jahreskonzert auftreten?

Da möchte ich jetzt natürlich noch nicht allzu viel verraten, um es für unsere Gäste etwas spannender zu machen. Im ersten Teil unseres Konzertes werden wir sicher wie gewohnt eher etwas traditioneller unterwegs sein, bevor wir im zweiten Teil dann mehr in Richtung Unterhaltung gehen.

Was bedeutet es für Sie Dirigent des MV Stetten-Bergöschingen zu sein?

Für mich ist es etwas ganz Besonderes, da ich nach meinem Uropa und meinem Vater nun die dritte Generation aus unserer Familie bin, die den Taktstock im Musikverein Stetten-Bergöschingen inne hat. Es spielen viele Familienmitglieder und einige meiner besten Freunde im Verein mit. Es ist, glaube ich, auch deshalb nicht nur einfach ein Job für mich, sondern eher eine Passion. Zeitlich spannt mich das ganze natürlich noch sehr ein, was konkret in Stunden kaum messbar ist. Im Oktober hat meine Frau Daniela unseren zweiten Sohn geboren, wodurch sich auch die private Situation verändert hat und mich zeitlich mehr bindet.

Wann haben Sie sich entschieden, Musiker zu werden?

Die Musik an sich und der Musikverein Stetten-Bergöschingen hatte in meiner Familie schon immer einen festen Platz und deshalb gab, es glaube, ich auch nie einen Zweifel daran, ob ich einmal Musiker werde oder nicht. Es war lediglich die Frage nach dem passenden Instrument. Jetzt wurde es halt der Taktstock.

Wie kam es zum Wechsel vom Musiker zum Dirigenten?

2011 habe ich den Dirigentenlehrgang C3 in Staufen absolviert, wodurch ich mir die handwerkliche Basis für das Dirigieren geschaffen habe. Nach der Entscheidung meines Vaters, den Taktstock Ende 2022 niederzulegen, habe ich mich auf Anfrage des Vorstands bereit erklärt, das Amt zu übernehmen.