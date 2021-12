von Sabine Gems-Thoma

Mit einem guten Betriebsergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes Gemeindewerke ab. Beim Wasserverbrauch wurde mit 55,53 Kubikmeter pro Einwohner ein Höchststand seit 20 Jahren erreicht. Vorgelegt wurden im Gemeinderat auch die Jahresabrechnung 2020 sowie der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetriebes Gemeindeentwicklung (Soziales Projekt).

Uwe Berger, Leiter der Gemeindewerke mit den Bereichen Strom, Wasser und Nahwärme, stellte den Jahresabschluss 2020 im Gemeinderat vor.

Aus der Einspeisung der Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude in Hohentengen gab es eine Vergütung von 12.108 Euro. Durch den Mehrverkauf von Wasser wurden 19.000 Euro höhere Umsatzerlöse als 2019 erzielt. Bei der Nahwärmeversorgung gab es ein Minus.

Insgesamt lagen die Aufwendungen des Eigenbetriebes um 38.500 Euro höher als geplant. Sie resultierten hauptsächlich aus Mehrkosten für die Wärmeerzeugung. Beim Unterhalt konnten 54.000 Euro eingespart werden. Rund 101.000 Euro wurden als Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt. 50.000 Euro davon sollten an die Werke zur Eigenkapitalverstärkung zurückfließen.

Investitionen in Wasserversorgung und Hochbehälter

Seit 2015 sind die Gemeindewerke an der EVKR (Energieversorgung Klettgau-Rheintal) beteiligt. 2020 gab es eine Gewinnausschüttung an die Gemeinde von 185.333 Euro. Das Anlagevermögen konnte um rund 275.000 Euro erhöht werden. Investiert wurde unter anderem in die Wasserversorgung der Neubaugebiete „Riedäcker Höhen“ und „Obere Lenggen“, den Hochbehälter Pepper sowie in Umbau und Anschluss der Nahwärmeversorgung an die Biogasanlage Boller.

Insgesamt schlossen die Gemeindewerke 2020 bei einer Bilanzsumme von knapp vier Millionen Euro mit einem Gewinn von rund 160.000 Euro ab. Aktuell informierte Uwe Berger, dass nach den kurzzeitigen Problemen im Juli 2021 mit leichten Verunreinigungen in der Wasserversorgung, zur Erhöhung der Trinkwasserversorgungssicherheit beim Hochbehälter Buck und Pumpwerk Ried vorbeugend zwei UV-Anlagen zur Desinfektion des Trinkwassers eingebaut wurden.

Beim Eigenbetrieb Gemeindeentwicklung für das Soziale Projekt Pfarrwiese waren 2020 noch keine Erträge eingeplant, da sich das Gebäude im Bau befand. Für 2022 sind Mieteinnahmen aus den Wohnungen, zwei der drei Arztpraxen und der Belegung einer der beiden ambulant betreuten Wohngemeinschaften eingeplant. Gerechnet wird mit einem Jahresgewinn von 22.505 Euro.