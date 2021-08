von Sabine Gems-Thoma

2020 sanken die Übernachtungszahlen in der Gemeinde Hohentengen deutlich. Mit 10.762 Übernachtungen (ohne Campingplätze) waren 20,8 Prozent weniger Gäste in Hohentengen als im Vorjahr zu verzeichnen. Erfreulich: Elf neue Vermieter bieten Ferienwohnungen an. 2022 wird ein neues Gastgeberverzeichnis herausgegeben.

Birgit Zimmermann, Leiterin der Tourist Information, legte die Zahlen für die Jahre 2019 und 2020 in der Hauptversammlung des Verkehrs- und Kulturvereins Hohentengen vor. 2019 gab es insgesamt 13.592 Übernachtungen, 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Minus für 2020 (20,8 Prozent) habe man aufgrund von Corona erwartet, so Zimmermann.

Das Angebot Die Tourist-Information Hohentengen ist im Hohentengener Rathaus, Kirchstraße 4, zu finden. Kontakt unter Telefon 07742/853 50, per E-Mail (touristinfo@hohentengen-ah.de). Geschäftsführerin ist Birgit Zimmermann, Vorsitzende des Verkehrs- und Kulturvereins Jutta Boller. 2020 lag das Gesamtbetten-Angebot in der Gemeinde bei 225 Betten. Die 39 Ferienwohnungen bieten 114 Betten, die zwölf Gästezimmer 22 Betten, die drei Gasthöfe und eine Pension 89 Betten.

Bei den Gaststätten nahmen 2020 die Übernachtungen um 32,3 Prozent ab, bei den Privatzimmern um 37,1 Prozent, bei den Ferienwohnungen gab es mit 5,2 Prozent den geringsten Rückgang. Hier machte sich bemerkbar, dass sich Monteure und Geschäftsreisende auch während des Lockdowns einmieten konnten und später viele Urlauber eine Ferienwohnung bevorzugten. Auch die drei Campingplätze mussten mit 9513 Übernachtungen ein Minus hinnehmen (Minus 12,5 Prozent).

Hochrhein Urlaub in der Heimat, aber gerne spektakulär? Wir haben hier die kuriosesten Schlafplätze für Sie zusammengestellt Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Vermietern gab es seit 2019 etliche Veränderungen. Fünf Vermieter meldeten ihre Quartiere ab, elf neue Vermieter kamen hinzu oder stiegen wieder in die Vermietung ein.

Die Männer des Bauhofs haben die beiden Übernachtungsfässer mit Lastwagen, Kran und Muskelkraft auf dem Campingplatz Hohentengen aufgestellt. | Bild: Gemeinde Hohentengen

2019 wurde der neue Rebenrundwanderweg eröffnet. Verschiedene Tageswander-, Rad- und E-Biketouren wurden angeboten. Neu werden beim Campingplatz Hohentengen seit Kurzem zwei Übernachtungsfässer vermietet. Die Arbeitsgruppe Rhein hat einen Flyer „Erlebnis Rhein in Hohentengen“ herausgegeben, erhältlich bei der Tourist Info. Drei weitere Himmelsliegen wurden aufgestellt, informierte Jutta Boller, Vorsitzende des Verkehrsvereins. Geplant ist, dass weitere folgen.

Hohentengen/Kaiserstuhl Musik in vielen Variationen ist ab Freitag in der Schweizer Nachbarschaft von Hohentengen zu hören Das könnte Sie auch interessieren

Grillplätze und Sitzgelegenheiten wurden von einer Arbeitsgruppe des Verkehrsvereins ausgebessert. Um die Wanderwege wollen sich weiterhin Franz Brädler, Alexander Kienzler und Anton Steppeler kümmern. Das Gastgeberverzeichnis aus dem Jahr 2019 wird 2022 neu aufgelegt. Ein großes Dankeschön sprach Bürgermeister Martin Benz Jutta Boller und Birgit Zimmermann für ihre sehr engagierte Arbeit aus.

Der Vorstand des Verkehr- und Kulturvereins Hohentengen (von links): Susi Wehrle (Kassiererin), Heinz Scheuble (stellvertretender Vorsitzender), Jutta Boller (Vorsitzende), Helmut Winterer (neuer Beisitzer), Irmgard Kötzel (Beisitzerin), Ulrike Krause (Schriftführerin), Carola Boller-Berger (Kassenprüferin). | Bild: Verkehrsverein Hohentengen

Bei den Neuwahlen gab es nur kleinere Veränderungen. Vorsitzende bleibt Jutta Boller, Stellvertreter Heinz Scheuble, Schriftführerin Ulrike Krause, Kassiererin Susi Wehrle, Kassenprüfer Carola Boller-Berger und Regina Brädler, Beisitzer Irmgard Kötzel und Richard Wagner (Gewerbevertreter). Neue Beisitzer sind Andrea Morath und Helmut Winterer.