von Sabine Gems-Thoma

Immer größere Lücken zeigen sich im Fichtenbestand des Hohentengener Waldes. Trockenheit, massiver Borkenkäferbefall und Sturm haben ihm massiv zugesetzt. 10.039 Festmeter Holz mussten 2019 eingeschlagen werden, dabei sind die Preise im Keller. Mit umfangreichen Neuaufforstungen ist der Waldumbau im Gange, um der Klimaerwärmung Rechnung zu tragen.

Görwihl Die Tagespflege in Segeten kommt voran Das könnte Sie auch interessieren

„2018 war schon bitter für uns, 2019 ist es noch dicker gekommen. Der Käfer hat im gesamten Fichtenbestand gnadenlos zugeschlagen“, bilanzierte Förster Michael Albrecht, der zusammen mit Tom Drabinski, Forstbezirksleiter für den Bezirk Ost, dem Gemeinderat die Forstbilanz 2019 vorstellte. Der Gemeindewald Hohentengen hat eine Fläche von 261 Hektar. Hauptbaumarten sind Fichte und Buche.

Bonndorf Der Zustand des Waldes spitzt sich bedrohlich zu Das könnte Sie auch interessieren

2.356 Festmeter beträgt das jährliche Soll für einen nachhaltigen Einschlag, 1.170 Festmeter Einschlag waren geplant. „Wir sind das ganze Jahr dem Schadholz nachgelaufen. Es war immer ein Wettlauf mit der Zeit. Auch gesunde Bestände sind befallen worden. Wir haben Kahlflächen von ein bis zwei Hektar am Stück“, so Albrecht. „Und das setzt sich dieses Jahr leider fort.“ Trotz guter Winterfeuchte und einiges an Regen. Die Bilanz fiel bitter aus: „Wenn es so weiterläuft, ist die Fichte hier bald Geschichte.“

Berge von Holz stapeln sich an den Waldwegen im Hohentengener Wald. Ob es in absehbarer Zeit noch Fichten im Hohentengner Wald geben wird, ist fraglich. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Trotz über 10.000 Festmetern Einschlag gab es ein Minus von 51.631 Euro in der Kasse, aufgrund der drastisch gesunkenen Holzpreise und weil 3000 Festmeter erst in 2020 vermarktet werden konnten. Die Aufarbeitung sei momentan kaum noch kostendeckend. Mehrausgaben gab es durch die Wiederaufforstung und Waldschutzmaßnahmen auf 8,5 Hektar.

Waldshut-Tiengen Warum die Naturfreunde in Aufbruchstimmung sind Das könnte Sie auch interessieren

Über die aktuelle Lage informierte Forstbezirksleiter Tom Drabinski. Der Klimawandel verlaufe deutlich schneller als angenommen, mit Hitzerekorden und Witterungsextremen. Wieweit sich der Wald daran anpassen könne, sei noch unklar. Hohentengen liege in der wärmsten Klimazone. Jetzt gehe es darum, einen stabilen Zukunftswald zu etablieren. Dafür müssen die geschädigten Flächen bearbeitet werden. Ab August gäbe es neue Fördermittel für Aufforstungen.

Aufforstung im Gemeindewald

15 Prozent konnten im Gemeindewald durch Naturverjüngung aufgeforstet werden, 13.000 Bäume, 20 Laub- und sieben Nadelholzarten, wurden gepflanzt, so Michael Albrecht. „Die Flächen gedeihen erstaunlich gut“. Bei den Laubbäumen sind es vor allem Traubeneiche und Esskastanie, bei den Nadelbäumen Douglasie und Hybridlärchen. „Es braucht viel Anstrengungen, aber der Wald wird sich wieder schließen“, war der Förster zuversichtlich. Für Privatwaldbesitzer soll es im Zusammenhang mit dem neuen Aufforstungsprogramm eine Info-Veranstaltung über die Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein geben.