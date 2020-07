von Sabine Gems-Thoma

Und es geht doch etwas: Trotz coronabedingter Einschränkungen veranstaltet der SPD-Ortsverein die 10. Hohentengener Filmnächte. Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juli, heißt es wieder Open-Air-Kino auf dem Rathausplatz. Einlass ist ab 21 Uhr, Beginn um 21.30 Uhr. Gezeigt werden „Bohemian Rhapsody“ und „Bella Martha„. Zusammen mit der Gemeinde wurde ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. So wird das Platzangebot beschränkt sein, um die Bestuhlung in ausreichendem Abstand vorzunehmen. Vom Einlass bis zum Sitzplatz ist Maskenpflicht. Verantwortlich für die Filmauswahl ist Wolfgang Gabrin. „Bohemian Rhapsody“ zeigt die mitreißende Geschichte der Band Queen und ihres Sängers Freddie Mercury. „Bella Martha„ gibt Einblick hinter die Kulissen einer Sterneküche, garniert mit einer Liebesgeschichte. Dank der Unterstützung aus der Geschäftswelt ist der Eintritt ist frei.