Hohentengen a.H. vor 2 Stunden Hohentengen will beim Atomendlager auch Chancen nutzen Ein Leitbild zum geplanten Schweizer Endlager wird im Gemeinderat vorgestellt. Ziel ist es, Imageschäden für die Region abzuwenden und mögliche Synergien zu nutzen.

Das Haberstal in Windlach in der Gemeinde Stadel, fotografiert mit einer Drohne am Freitag, 9. September 2022. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat entschieden, ein geologisches Tiefenlager im Gebiet Nördlich Lägern im Stadeler Haberstal im Kanton Zürich und Aargau zu errichten – wenige Kilometer südlich der Gemeinde Hohentengen. | Bild: MICHAEL BUHOLZER, dpa