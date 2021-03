von Sabine Gems-Thoma

Mit großer Betroffenheit wurde in der Gemeinde die Nachricht vom Tod von Herbert Fuchs sen. aufgenommen. Er war nicht nur Verfasser der Gemeindechronik, sondern als geschichtsbegeisterter und heimatverbundener Hobby-Historiker über die Region hinaus durch seine Vorträge und Bücher bekannt, für die ihm viel Anerkennung zuteilwurde. Herbert Fuchs verstarb am Mittwoch, 3. März, überraschend nach kurzer Krankheit im Alter von 88 Jahren.

Aufgewachsen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Hohentengen führte er zunächst den kleinen Hof im Nebenerwerb, verdiente sich sein Geld auf dem Bau und in der Fabrik, wurde Postbeamter und war von 1970 bis 1996 Hohentengens Gemeinderechner.

Gemeindechronik stammt aus seiner Feder

Seine große Leidenschaft galt der Geschichte. Seine „Schreiberei“, wie er einmal erzählte, begann mit dem Verfassen der 380 Seiten langen Gemeindechronik, die 1992 erschien. Zehn Jahre hat Herbert Fuchs dafür recherchiert und ein interessantes und umfassendes Werk hinterlassen.

1999 veröffentlichte er seine Erinnerungen aus Jugendtagen in der Kriegs- und Nachkriegszeit, er forschte zu den Kleindenkmälern in der Gemeinde, widmete den alten Höfen auf dem Südranden ein Buch, ließ die alten Eichen von 2000 Jahre Geschichte am Hochrhein erzählen und veröffentlichte 2015 seine Autobiographie, die gleichzeitig Zeugnis gibt vom Leben auf dem Dorf.

Besondere Beziehung zur Pfarrkirche

Als tiefgläubiger Mensch hatte er eine besondere Beziehung zur geschichtsträchtigen Pfarrkirche St. Maria Hohentengen, deren Archiv er betreute. Anlässlich der 500-Jahr-Feier im vergangenen Jahr überarbeitete er seine Kirchenchronik und hielt den Festvortrag.

Für die drei Geschichtsvereine, in denen er Mitglied war, und zu anderen Anlässen referierte er gerne, bot Führungen an und verfasste Artikel zu geschichtlichen Themen, auch für den Südkurier und Alb-Bote. Als politisch interessierter Mensch tat er gerne seine Meinung in Leserbriefen kund.

Immer galt das Interesse von Herbert Fuchs auch den Menschen in seiner Heimat, davon zeugt sein Engagement in den Vereinen, im Genossenschaftswesen und als Gemeinderat. Er war Mitbegründer der Narrenzunft und des Verkehrsvereins, über 25 Jahr in der Feuerwehr und 57 Jahre aktiv beim Musikverein Hohentengen, für den sein Herz besonders schlug. Vorsitzender Matthias Maier dankte an der Trauerfeier dem Ehrenmitglied für sein Wirken und seine Treue, eine Abordnung des Vereins verabschiedete sich musikalisch von ihrem Kameraden.

Familienmensch mit Liebe zur Natur

Der Natur blieb er immer verbunden, war im Wald, an seinem Weiher und bei seinen Hirschen zu finden und sobald es die Temperaturen erlaubten im Rhein zum täglichen Bad. Als Familienmensch verbrachte er gerne seine Zeit mit seiner Frau Marile, den drei Kindern, sieben Enkeln und einer Urenkelin. Mit Herbert Fuchs geht eine Hohentengener Persönlichkeit, die tief mit der Heimat verbunden, weltoffen und vielseitig interessiert war – und mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Dass das Wissen über die Vergangenheit seiner Heimat nicht verloren geht, das ist der große Verdienst von Herbert Fuchs.