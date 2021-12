von Sabine Gems-Thoma

Auch im kommenden Jahr ist der Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald mit vielen Unsicherheiten behaftet. Geplant ist ein Einschlag von 1600 Festmetern. Künftig wird hauptsächlich Buche eingeschlagen, da der Fichtenbestand durch den Borkenkäferbefall fast vollständig verloren ging. Der Erlös wird bei 476 Euro liegen.

Feuchtigkeit tut Wald gut

Für Revierleiter Michael Albrecht stellte Tom Drabinski, Gebietsbereichsleiter Ost des Kreisforstamtes, im Gemeinderat den Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 vor. Aktuell informierte er über das Jahr 2021, das zwar deutlich feuchter als die vergangenen drei Jahre war und dem Wald gutgetan habe. Ausreichend sei die Niederschlagsmenge allerdings nicht gewesen. Die Borkenkäferentwicklung verlief langsamer, so dass der Druck nachgelassen habe. „Wir sind der Meinung, wir haben das Schlimmste überstanden.“ In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass der Borkenkäferbefall in Wellen auftritt und nach vier Jahren wieder verschwindet, erläuterte Drabinski.

Wutöschingen Hoch am Horizont: Wie sich ein erster Segelflug über der Heimat anfühlt Das könnte Sie auch interessieren

3300 Festmeter wurden vergangenes Jahr eingeschlagen, 4000 waren geplant. Dabei gab es eine 100 Prozent zufällige Nutzung, vorwiegend durch Borkenkäferholz. Erfreulich: Die Holzerlöse sind aufgrund der anhaltenden Nachfrage wieder deutlich gestiegen.

Für das Betriebswirtschaftsjahr 2022 ist ein Einschlag von 1600 Festmetern geplant. „Die Zahl ist allerdings reine Spekulation“, machte Drabinski deutlich. Da die Fichte nahezu nicht mehr vorhanden ist, liegt das Nutzungspotential in den nächsten Jahren bei der Buche. 2022/23 ist Halbzeit des zehnjährigen Forsteinrichtungszeitraums. Dann wird Bilanz gezogen, wie es im Wald weiter gehen soll.

Der Gemeindewald Der Gemeindewald Hohentengen hat eine Fläche von rund 260 Hektar. Nachdem der Fichtenbestand stark dezimiert wurde, ist die Buche der Hauptbestand im Hohentengener Gemeindewald. 2018 wurde im zehn Jahre geltenden Forsteinrichtungsplan ein nachhaltiger jährlicher Hiebsatz von 2356 Festmetern festgelegt. Durch die Zwangsnutzungen wegen Borkenkäferbefall und Sturm wurde dieser um ein Vielfaches überschritten. Für 2022 wird mit einem Hiebsatz von 1600 Festmetern kalkuliert.

Fast 25.000 Euro werden 2022 für neue Kulturen ausgegeben. Dabei wird auf Mischwald mit klimasichereren Bäumen gesetzt. 80 Prozent der Schadflächen seien bereits wieder bewaldet. Aufwendig seien die Maßnahmen zur Kultursicherung, etwa der Beseitigung der Brombeeren, die den Aufwuchs neuer Pflanzen verhindern (12.000 Euro). Für Pflanzen, deren Schutz und Pflege werde es Fördermittel geben.

Hohentengen a.H. Wo Natur auf Kunst trifft: Ein besonderes Ausflugsziel in und um Hohentengen Das könnte Sie auch interessieren

30.000 Euro sind für die Herrichtung von Waldwegen einkalkuliert, die durch den großen Maschineneinsatz zur Beseitigung der Fichten sehr gelitten haben.

Der Wirtschaftsplan fand einhellige Zustimmung. Ein großes Dankeschön ging von Bürgermeister Martin Benz an Revierleiter Michael Albrecht und Tom Drabinski. „Sie machen einen tollen Job!“