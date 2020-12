von Sabine Gems-Thoma

Keine Einwände gab es seitens des Gemeinderates gegen den Jahresabschluss der Gemeindewerke 2019. Der Eigenbetrieb umfasst die Sparten Wasserversorgung, Nahwärmeversorgung und im Strombereich den Betrieb einer Photovoltaikanlage. Der Verlust von insgesamt 88.453 Euro wurde durch eine steuerbedingte Rücküberweisung von 91.500 Euro durch die EVKR ausgeglichen. Gemeindewerkeleiter Uwe Berger stellte das Ergebnis der einzelnen Sparten im Gemeinderat vor. Positiv war das Ergebnis aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage mit einem Plus von 7.857 Euro.

Bei der Wasserversorgung sank die Verkaufsmenge. Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Einwohner lag bei 51,73 Kubikmetern. Insgesamt ergab sich ein Minus von 106.695 Euro, bedingt durch hohe Unterhaltskosten und Investitionen. 18 Rohrbrüche mussten repariert werden.

Hochbehälter komplett saniert

Umgelegt wurde unter anderem eine Ortsnetz- und Förderleitung vom Hochbehälter Pepper zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, erneuert die Wasserleitung in der Berg-, Schul- und Winkelstraße in Hohentengen, der Hochbehälter Pepper saniert, das Leitungsnetz im Bereich Steigle zum Neubaugebiet Äußere Klausen in Hohentengen erweitert. Seit November ist der komplett sanierte Hochbehälter Pepper für die Wasserversorgung in Lienheim wieder in Betrieb. Bei der Nahwärmeversorgung ergab sich ein Plus von 10.383 Euro. Im Zuge des Anschlusses an die Biogasanlage Boller Agrar GbR wurde eine Wärmeleitung von der Bergstraße/Abbergerstraße zum Heizhaus der Schule Hohentengen verlegt. Um Wärmeverluste zu reduzieren wurden weitere Kundenübergabestationen erneuert. Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen, ebenso die Umbauarbeiten im Heizhaus.

2021 sollen alte Leitungen stillgelegt und weitere Kundenwärmestationen in die Leittechnik integriert werden. Wie der Betrieb nach dem Anschluss an die Biogasanlage läuft, wollte Gemeinderat Richard Wagner (CDU) wissen. „Bei der Inbetriebnahme hat es anfangs kleinere Probleme gegeben. Insgesamt hat es reibungslos geklappt und läuft ohne Probleme“, informierte Uwe Berger.