„Mit diesem Vorhaben betritt die Gemeinde Hohentengen wirklich Neuland.“ So umschreibt Bürgermeister Martin Benz die Tragweite des Projekts, das Landwirt und Gemeinderatsmitglied Franz Sutter (CDU) da in Lienheim plant.

Gemeint ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf freiem Feld, für den der Gemeinderat in jüngster Sitzung die Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplans beschlossen hat. Dieser soll parallel zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans umgesetzt werden.

Bis zu 2,5 Megawatt Strom aus Sonnenenergie

Auf einer Fläche von 18.300 Quadratmetern sollen hier dann am Ende 2,5 Megawatt Strom erzeugt werden. Dabei gebe es aber durchaus Besonderheiten zu beachten, erklärt Benz im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die Anlage liegt im Landschaftsschutzgebiet.“ Vor allem handle es sich um Grünland, wobei der Landwirt weiterhin zusätzlich eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen für den Weidebetrieb geplant habe.

Auch müssten für Freiflächen-PV-Anlagen in einem Landschaftsschutzgebiet keine Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, so Benz weiter. Dennoch: „Wir sind jetzt gespannt, was der amtliche Umweltschutz fordert und wie die Naturschutzverbände reagieren“, sagt Benz mit Blick auf das weitere Verfahren.

Zu lange Verzögerungen wären unvorteilhaft

Denn davon werde mit Sicherheit abhängen, wie sich der Ausbau von derartigen Anlagen in der Gemeinde und darüber hinaus weiter entwickle, ist er sich sicher. Die Gemeinde habe im Sommer mit ihrem Grundsatzbeschluss klar gestellt, dass sie die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen unterstütze: „Nun müssen sich auch die anderen Stellen entscheiden, ob man einen zügigen Ausbau dieser regenerativen Energiequellen möchte“, so Benz weiter. Wenn nun langfristige Untersuchungen vorausgesetzt werden, bevor ein solches Vorhaben umgesetzt werden dürfe, wäre das voraussichtlich „der Tod derartiger Initiativen“.

Und das könne nicht nur angesichts der aktuellen Energiekrise und aller damit verbundener Debatten nicht im Sinne der Gesellschaft sein, sagt Hohentengens Bürgermeister.