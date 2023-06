Mit „Festive Overture“ eines japanischen Komponisten hat die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl ihr Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle in Hohentengen eröffnet. Unter dem Motto „Musik im Fokus“ nahm Dirigent Manuel Wagner mit seinen Musikern verschieden Genres unter die Lupe, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Von klassischen Stücken, über keltische Klänge bis hin zu rockigen und südamerikanischen Rhythmen wurden alle Musikrichtungen bedient und der Verein bot dem Publikum ein spannendes und kurzweiliges Programm.

Bei „Atlantic Avenue“ wurden die Klänge der Bars und Bands dieser bekannten geschäftigen und pulsierenden Straße eingefangen. Die lebhaften Rhythmen und die kraftvolle Melodie zogen die Zuhörer in ihren Bann. Durch das Programm führten mit hilfreichem Hintergrundwissen zu den sieben einstudierten Stücken Dirigent Manuel Wagner und das Vorstandsteam Philipp Kech, Matthias Maier und Christoph Bader.

Höhepunkt des Konzertabends war das anspruchsvolle Stück „Caledonia“ von Oliver Waespi. Die lebhafte und abwechslungsreiche Ouvertüre „A Huntingdon Celebration“ mit seinen verschiedenen Themen zeigte die Bandbreite der unterschiedlichen Register und präsentierte das Orchester von vielen Seiten. Auch ein traditioneller Marsch durfte nicht fehlen und die Spielgemeinschaft spielte zu „Gloria Patri“ von Ernst Hutter auf. Mit den mitreißenden und rockigen „You Can´t Stop The Beat“ aus dem Musical Hairspray und „It Had Better Be Tonight“, aus der Filmmusik von „Pink Panther“ verabschiedete sich das Orchester. Hier ließ es sich Dirigent Manuel Wagner nicht nehmen, das Publikum auf die Sambarhythmen einzustimmen und animierte zum Klatschen der Son Clave. Der langanhaltende Applaus der Zuhörer belohnte die Musiker, die sich mit den Zugaben „Free Ride“ und der Polka „Ehrenwert“ revanchierten.

Im Rahmen des Jahreskonzerts ehrte Vorstandsmitglied Matthias Maier fünf langjährige Aktivmitglieder des Musikvereins Hohentengen für 195 Jahre Mitgliedschaft. Dominik Boller (25 Jahre, Silberne Ehrennadel), Harald Boller, Volker Weigel (beide 40 Jahre, Goldene Ehrennadel) und Jürgen Thoma

(50 Jahre, Große Goldene Ehrennadel) sind über ihre musikalischen Tätigkeiten hinaus aktive Stützen für den Verein. Ob Protokollführer, Schriftführer, Jugendwart oder bei der Bereitstellung von Fahrzeugen und Arbeitskraft bei Auf- und Abbau des Weinfestes. Ebenfalls seit 40 Jahren aktiv ist Fritz Boller, der seit vielen Jahren als Materialwart tätig ist, an diesem Abend aber nicht dabei sein konnte. Vorstandsmitglied Christoph Bader freute sich über die sechs neuen Mitglieder Mirco Steinbrunner, Sibylle Sträsler, Melanie Sträsler, Marina Gehring, Tobias Simmler und Marco Rohner, die beim Jahreskonzert zum ersten Mal mitspielten.