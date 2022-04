von Sabine Gems-Thoma

Auch im Schuljahr 2022/23 werde es mit 30 Erstklässlern in Hohentengen und bislang 28 Anmeldungen für die fünfte Klasse der Gemeinschaftsschule jeweils zwei Klassen geben. Bei knapp 85 Prozent läge die Lehrerversorgung „Das ist nicht ganz zufriedenstellend, aber insgesamt läuft es recht gut“, so Rektor Timo Feigl, der zusammen mit Konrektor Matthias Lutz über die Schulsituation informierte. Zum neuen Schuljahr würden eine Lehramtsanwärterin und eine neue Lehrkraft kommen und es seien Zu- und Abgänge aus Versetzungsanträgen zu erwarten.

Ab Mitte Mai soll die rundum erneuerte Mehrzweckhalle in Hohentengen wieder zur Verfügung stehen. In Rheinheim ist das Bodentrampolin fertiggestellt. Großer Wunsch der Schule ist weiterhin die Einstellung einer IT-Kraft, um die gute Ausstattung mit EDV zu warten, bei Problemen schnell Abhilfe zu schaffen und Neues zu installieren. Bürgermeister Manfred Weber merkte an, dass es hierbei nicht nur um die Kosten gehe. Die Chancen überhaupt eine Fachkraft zu finden, seien erfahrungsgemäß eher gering.

Im Bereich Digitalisierung regte der Schulleiter an, bei der künftigen Ausstattung über eine Umstellung auf Apple-Geräte und Software nachzudenken, da diese Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit, Nutzerfreundlichkeit, Datenschutz und Einrichtungszeit böten, allerdings um 20 bis 30 Prozent teurer wären. Alle Schulen seinen an ein Verwaltungsnetz angeschlossen, das bereits jetzt umgestellt werde.

Die Mitglieder des Schulverbandes zeigten sich offen für das Thema, so dass sich die Schule konkreter damit befassen will.

Dem Jahresergebnis des Haushaltes 2021 stimmten die Verbandsmitglieder zu. Im Haushalt 2022 sind wiederum Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 185.100 Euro vorgesehen, vorwiegend für Lehr- und Lernmittel (EDV-Ausstattung), Schulsozialarbeit und für Arbeiten der Schulsekretärinnen. Manfred Weber informierte, dass die zugesagte 50 Prozent Stelle für die Schulsozialarbeit im Grundschulbereich jetzt ausgeschrieben werde. Zugesagt wurden der Schule Mittel für Fortbildungen zum Thema Streitschlichtung. Finanziert wird der Haushalt aus Mitteln des Landes, Landkreises und der beiden Gemeinden des Verbandes.

Verbandsmitglied Susanne Böger, Küssaberg, regte die Erstellung eines Schulwegeplans für die Grundschüler an, um zu fördern, dass die Kinder selbständig zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen und nicht mit dem „Eltern-Taxi“ gebracht werden.