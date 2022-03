von Sabine Gems-Thoma

Viele Spenden für die Menschen in der Ukraine sind unterwegs. Der angehende Tierpfleger Joshua Mangelsdorf (19) aus Lienheim wollte gerne auch etwas für die Tiere dort tun. Sein Aufruf zu Futterspenden in den sozialen Medien stieß auf unerwartet große Resonanz, so dass jetzt acht Paletten Tierfutter in die Ukraine gingen.

Kooperation mit dem Hundekindergarten Leipzig

„Das Leid der Tiere in der Ukraine ist groß“, weiß Joshua Mangelsdorf aus vielen Berichten und ergriff die Initiative, um hier zu helfen. Auf der Suche nach Möglichkeiten, Futterspenden in das Land zu bringen stieß er im Internet auf den Hundekindergarten in Leipzig, der bereit war, zu kooperieren und den Transport von Leipzig an die Grenze zur Ukraine zur Weiterverteilung übernimmt.

Hohentengen a.H. Beim Flohmarkt für die Menschen in der Ukraine kamen 2600 Euro zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Überrascht von der großen Resonanz

Gleichzeitig startete er einen Spendenaufruf in den sozialen Medien. Und er wurde von der großen Resonanz überrascht: „Ich dachte, ich würde ein paar Pakete zusammenbekommen, die ich dann wegschicken kann.“ Jetzt wurden es acht Paletten, überwiegend mit Hunde- und Katzenfutter, Nass- und Trockenfutter für Kleintiere, aber auch Zubehör für die Tiere.

Spedition übernimmt Transport nach Leipzig

Mit Futterspenden unterstützt haben ihn neben vielen Privaten auch Roswitha Hausin von der Tiertafel Landkreis Waldshut, Tiernahrung Eckert aus Waldshut, Catolet aus Albbruck, Fressnapf aus Tiengen und Erzingen. Die Spedition Eckert aus Albbruck war bereit, die Spenden zu verpacken und die Paletten nach Leipzig zu transportieren.

Kontakt für weitere Futterspenden Gerne nimmt Joshua Mangelsdorf auch weiterhin Futterspenden an, um sie gesammelt später weiterzugeben. Wer dazu beitragen möchte, kann eine E-Mail (joshuamangelsdorf@gmail.com) schicken.

Der angehende Tierpfleger Joshua Mangelsdorf aus Lienheim, unterstützt von seiner Mutter Cordula, rief zu Futterspenden für Haus- und Kleintiere in der Ukraine auf und organsierte den Transport dorthin. | Bild: privat/Joshua Mangelsdorf

Sein Dank geht an alle Unterstützer. „Und ganz besonders an meine Mama Cordula, die tatkräftig mit angepackt hat“, freut sich der junge Tierliebhaber, dass das Futter jetzt auf dem Weg zu den Tieren ist.