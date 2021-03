von Sabine Gems-Thoma

Zum Brand bei der Firma Puritech im Hohentengener Gewerbegebiet am Samstag, 27. Februar, informierte Bürgermeister Martin Benz in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Brandursache nach wie vor nicht bekannt sei, einige Indizien jedoch auf Brandstiftung hindeuten würden. Der Sachschaden wird auf 30.000 geschätzt.

Schnelltests in der Gemeinde

Im Hinblick auf künftige Testungen hat sich die Verwaltung intensiv mit dem Thema Teststruktur in der Gemeinde befasst, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Arzt, Apotheke und DRK. Arzt und Apotheke bieten weiterhin Testmöglichkeiten an. Zusätzlich soll bis vorerst 31. März beim Feuerwehrgebäude im Gewerbegebiet Hohentengen eine Drive-In-Schnelltestung angeboten werden, montags und donnerstags von 7 bis 10 Uhr durch die Hochrhein Apotheke, dienstags von 18 bis 20 Uhr durch den DRK-Ortsverein. Mittels Flyer wird die Bevölkerung dazu noch genauer informiert. „Damit können wir in beschränktem Maße Testkapazitäten anbieten“, so Bürgermeister Benz.

Gemeinderat Christian Hupfer (Freie Wähler) machte auf die erneuten Verunreinigungen entlang der L 161 a von Stetten Richtung Grießen durch weggeworfene Babywindeln aufmerksam.

In Sachen Radweg von Hohentengen nach Stetten gab Bürgermeister Martin Benz auf Nachfrage Auskunft, dass im April die weiteren Pläne vom Fachbüro im Gemeinderat vorgestellt werden.

Gemeinderätin Rosi Drayer (SPD) wies auf Dauerparker auf den Kindergartenparkplätzen vor der Kita Hohentengen hin. Hier werden demnächst Hinweisschilder mit eingeschränkter Parkzeit aufgestellt werden.

Die Toilettenanlagen auf dem Friedhof Hohentengen und dem Rathausplatz werden, sobald es wärmer wird, wieder geöffnet sein.