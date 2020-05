von Sabine Gems-Thoma

705.000 Euro an Einnahmen- und Ausgaben weist der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hohentengen für das Wirtschaftsjahr 2020 aus. Dem Plus aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage und der Wasserversorgung steht ein Minus bei der Nahwärmeversorgung gegenüber. Insgesamt wird mit einem Verlust von 17.000 Euro gerechnet.

Blick auf die Einnahmen

Einnahmen kommen aus der Photovoltaikanlage, aus den Umsatzerlösen des Wasserverkaufs sowie dem Verkauf von Wärme. Dem stehen Material-, Personal- und Unterhaltskosten gegenüber. Im Bereich Strom wir mit einem Plus von 6.000 Euro gerechnet, im Bereich Wasserversorgung von 22.000 Euro und im Bereich Nahwärme mit einem Minus von 45.000 Euro, bedingt durch Ertüchtigungen des Gemeindenetzes, das an die Vollwärmebelieferung durch die Biogasanlage der Firma Boller Agrar GbR angeschlossen wird, erläuterte Uwe Berger, Leiter der Gemeindewerke.

Neues Sanierungsverfahren

Investiert wird unter anderem in Maßnahmen am Wasserrohrnetz in die Neubaugebiete Gewerbegebiet „Riedäcker Höhen“ in Hohentengen, „Hanfwiesen“ in Bergöschingen und „Obere Lenggen“ in Lienheim (290.000 Euro).

Ausstehend ist die Betonsanierung im Hochbehälter „Pepper“ in Lienheim. Hier stellte Uwe Berger ein neues Sanierungsverfahren mittels Kunststoffplatten vor (55.000 Euro). Mit dem Anschluss an die Biogasanlage Boller zur Wärmelieferung für die Nahwärmeversorgung wird in den Umbau der heizungstechnischen Anlagen im Schulhaus, die Erneuerung der Leittechnik und die Übergabestationen der Kunden investiert (180.000 Euro).

Zustimmung zum Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat stimmte dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 705.000 Euro und einem Jahresverlust von 17.000 Euro einstimmig zu. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 314.000 Euro vorgesehen. Für die Erweiterung und Sanierung der Mehrzweckhalle Hohentengen wurden die Erdarbeiten an die Firma Gehringer aus Küssaberg vergeben (55.245 Euro).

Fördergeld für Mehrzweckhalle

Erfreut gab Bürgermeister Martin Benz bekannt, dass aus dem Sportförderprogramm des Landes 76.000 Euro für die Mehrzweckhalle zugesagt wurden. Neu festgelegt wurden nach der jährlichen Neukalkulation die Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Kosten für Asylunterkunft steigen

Für die Asyl- und Obdachlosenunterkunft in Herdern ergab sich eine leichte Gebührensteigerung um 4,21 auf 382,11 Euro pro Monat und Wohnplatz. Aufgrund gestiegener Nebenkosten erhöhten sich die Kosten für die Bewohner der vier Wohnungen in der Asylunterkunft in Hohentengen um 30,34 auf 189,44 Euro pro Monat und Person.