von Sabine Gems-Thoma

Keine Einwände gab es seitens des Gemeinderates gegen den Bauantrag von Werner Morath hinter seiner bestehenden Kunstschmiede- und Schlosserei-Werkstatt in Lienheim, Rheintalstraße, einen Erweiterungsbau zu errichten. Im Neubaugebiet Obere Lenggen in Lienheim wurde das letzte Grundstück vergeben.

Schwimmmeisterin Christel Spickermann wurde als Fachangestellte für Bädertechnik für die Betreuung des Schwimmbades Hohentengen eingestellt. Im Gewerbegebiet Ensfeld in Hohentengen hat die Gemeinde eine offene Lagerhalle mit Photovoltaikanlage erworben. Die Mosterei in Herdern wurde an Daniel Burkhard und Jonas Amann verpachtet.

Weitere Arbeiten zur Sanierung der Mehrzweckhalle Hohentengen wurden vergeben. Für die Linoleumböden erhielt die Firma Raumausstattung Pfähler den Zuschlag (19.577 Euro), für die an die Akustik und den Brandschutz angepassten Holzprallwände die Firma Schreinerei Kneitschel aus Colmberg/Bayern (163.213 Euro), die Pflaster- und Außenanlagenarbeiten an die Firma Wurst Tief- und Pflasterbau in Grießen (80.022 Euro). Die Vergaben lagen unter den Kostenvoranschlägen, informierte Planer Matthias Bachmann. Voraussichtlich werden die Kosten für die Sanierung und Erweiterung der Halle bei 2,74 Millionen Euro liegen und damit über der Kostenschätzung von 2018 in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Nach Rücksprache mit dem Straßenbauamt sei eine Sanierung des Straßenabrutsches auf der Verbindungsstraße Guggenmühle-Bergöschingen erst im Haushalt 2022 eingeplant, informierte Bürgermeister Martin Benz. Das stieß auf Unverständnis im Rat, zumal eine Vergrößerung des Schadens zu erwarten sei. „Wir brauchen kein zweites Albtal“, merkte Gemeinderat Matthias Bachmann (CDU) an. Die Gemeinde würde auch eine Vorfinanzierung erwägen, so der Bürgermeister und werde nachhaken.

Die zurzeit unbesetzte Stelle einer Integrationsmanagerin wird zum 1. November nachbesetzt. „Wir müssen in absehbarer Zeit damit rechnen, dass sich die Zuweisungen von geflüchteten Menschen in die Anschlussunterbringung wieder erhöhen“, so Bürgermeister Martin Benz.