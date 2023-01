von Gregor Müller

Der Gemeinderat Hohentengen hat jüngst das Betriebsgebäude sowie das Rechenzentrum der MoKo (Moderne Kommunikationstechnologie) in der Gewerbestraße 36 besichtigt. Außerdem wurden Einvernehmen zu zwei Bauanträgen gegeben und Bekanntgaben aus nicht-öffentlicher Sitzung verlesen.

Besichtigung bei MoKo

„Coronabedingt war erst jetzt eine Führung möglich“, erklärte Bürgermeister Martin Benz auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der Rathauschef gab einen kurzen Rückblick: „Bereits 2008 hat die Gemeinde mit dem Breitbandausbau begonnen, 2009 gab es schon die ersten Kunden“, so Benz. „Allerdings musste die Gemeinde schnell auf die gestiegenen Bandbreiten reagieren und die Frage war dann, macht man es weiter dezentral oder soll alles in einem Rechenzentrum bündeln?“ Dabei sei es wichtig gewesen, so Benz, dass dieses Gebäude in der Gemeinde bleibt. „Auch ein Verteilzentrum für den Backbone des Landkreises ist dort vor Ort, ein PoP“, betone der Bürgermeister auf Nachfrage.

Das Gebäude sei in der Corona-Zeit fertiggestellt geworden, und wurde nun am vergangenen Donnerstag von den Gemeinderäten und drei Bürgern besichtigt. Dabei wurden die Technik und die Funktionen des Betriebsgebäudes erklärt. „Aber es ist auch noch mal ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung geplant“, so Martin Benz.

Grünes Licht für Bauanträge

Das Einvernehmen zu zwei Bauanträgen war anschließend Thema bei der Sitzung im Rathaus. Zum einen ging es um den Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses mit Garage zum bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb in Bergöschingen.

Das zweite Baugesuch betraf die Errichtung eines Sitz- und Holzlagerplatzes und einer Garage sowie den Abriss der bestehenden Überdachung mit Sitzplatz in Stetten.

Das Einvernehmen zu den beiden Bauanträgen wurde je einstimmig gegeben.

Bekanntgaben aus nicht-öffentlicher Sitzung