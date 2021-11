von Sabine Gems-Thoma

Nachdem aufgrund der unsicheren Finanzlage im vergangenen Jahr auf Sicht gefahren und Investitionen zurückgestellt wurden, soll 2022 wieder kräftig investiert werden. Größte Ausgabeposten sind dabei der Abschluss der Sanierung der Mehrzweckhalle, der Radwegbau von Hohentengen nach Stetten, die Sanierung von Feldwegen und der Bau des Bürgerhauses in Stetten.

Langsame Erholung der Wirtschaft, Steigerung der Energiepreise, Kosten für Klimaschutzprojekte, Sozialausgaben und Coronapandemie drohen die öffentlichen Haushalte zu strangulieren, machte Bürgermeister Martin Benz in seiner Vorrede zum Gemeindeaushalt 2022 deutlich. Allein für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage müssen 2,7 Millionen Euro abgeführt werden. „Und dennoch legen wir Ihnen einen Haushalt vor, der gespickt ist von Vorhaben“, so Benz. Und: „Wir werden mit dem herausfordernden Haushalt unsere Gemeinde gut weiterentwickeln.“

Vorstellung der Zahlen

Die Zahlen im Einzelnen legte Rechnungsamtsleiterin Kristina Schwab vor. Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen aus Zuweisungen und Steuern in Höhe von 10,57 Millionen Euro Aufwendungen von 11,03 Euro gegenüber (- 461.200 Euro). Größten Anteil haben hier der Personalaufwand mit 3,8 Millionen Euro (34,53 Prozent), Kreisumlage (1,58 Millionen), FAG-Umlage (1,16 Millionen) und Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Kläranlage (500.000 Euro).

Das Volumen des investiven Finanzhaushaltes beträgt 5,95 Millionen Euro, das sind fast zwei Millionen Euro mehr als im Vorjahr. 3,38 Millionen Euro werden in Tiefbaumaßnahmen größtenteils für Erschließungen von Wohngebieten in Bergöschingen (Hanfwiesen), Lienheim (Untere Lenggen) und Hohentengen (Untere Stauden) und die Sanierung von Feldwegen (705.000 Euro), den Radwegbau nach Stetten (780.500 Euro) und Parkflächen beim Rathausplatz (98.300 Euro) investiert. Im Bereich Hochbau (1,87 Millionen Euro) wird die Fertigstellung der Mehrzweckhalle nochmals eine Million Euro kosten. Für den Beginn des Bürgerhausbaus in Stetten sind 542.000 Euro eingeplant, für den Fahrstuhlschacht für ein barrierefreies Rathaus 140.000, für den Kindergartenanbau in Lienheim 180.000 Euro. Zudem fließen 550.000 Euro in Grunderwerb.

Zuweisungen und Zuschüsse

Finanziert wird das aus Zuweisungen und Zuschüssen (1,72 Millionen), Beiträgen (614.400), Landesmitteln für den Radwegbau (700.000) und einer Kreditaufnahme in Höhe von einer Millionen Euro. 1,64 Million Euro werden der Kasse entnommen, 269.700 Euro kommen aus einem Überschuss des Ergebnishaushaltes. Bereits am Donnerstag, 9. Dezember, soll der Haushalt beschlossen werden.