Hohentengen – Der Gemeinderat in Hohentengen hat in seiner jüngsten Sitzung weitere wichtige Schritte beschlossen, um die Gemeinde zukunftsfähiger und ökologischer zu gestalten. Zum Einen durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und eines Ratsinformationssystems, zum Anderen durch die Bewerbung um den Status Fairtrade-Town.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Kommunen dazu, ihre Verwaltungsleistungen online zugänglich zumachen. Bürgermeister Jürgen Wiener hält diesen Schritt allein nicht für sinnvoll. „Ich möchte nur konkret hilfreiche Dinge anbieten. In vielen Gemeinden kann man zwar online sehen, was das Rathaus anbietet, aber es kann nicht bearbeitet oder abgegeben werden, oder im Hintergrund läuft immer noch alles auf Papier. Wir machen das gleich einmal richtig“, erklärte er. Die Einführung des neuen Systems sorge dafür, dass in Zukunft alle Prozesse digital miteinander verknüpft werden. Das soll laut Wiener Zeit, Ressourcen, Geld und unnötige Arbeitsschritte sparen. Dies habe vor allem Vorteile für den Bürger.

Die Gemeinderäte waren generell einer Meinung mit dem Bürgermeister, hatten aber einige Nachfragen. Zum Beispiel im Bezug auf den, gerade in diesem Fall wichtigen, Datenschutz, der nach europäischem und deutschem Recht gewährleistet werden kann, da die Firma und die Server sich in Deutschland befinden. Der Gemeinderat nahm den Beschlussvorschlag einstimmig an, so wird die umfassende Digitalisierung der Gemeindeverwaltung Hohentengen im nächsten Jahr umgesetzt.

Im nächsten Tagesordnungspunkt wurde über die Anschaffung eines Mittelklasse-E-Autos als Dienstwagen für das Rathauspersonal diskutiert. Zwar wird auch diese Anschaffung vom Gemeinderat abgesegnet, aber Gemeinderätin Ulrike Gabrin (SPD) wies darauf hin, dass ein E-Auto allein, ohne ökologische Stromversorgung, den Nachhaltigkeitsgedanken, der ein zentraler Teil von Wieners Wahlkampf war, nur teilweise erfüllt. Peter Schanz (Grüne) stimmte zu und verwies in diesem Kontext auch auf das bestehende Dach des Rathausparkplatzes, das nun schnellstmöglich mit Solarpaneelen ausgestattet werden soll. Diese Ergänzung wurde in das Sitzungsprotokoll aufgenommen, dann wurde der Beschlussvorschlag einstimmig angenommen.

Die Bewerbung als Fairtrade-Town war der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Laut Wiener gibt es bereits zahlreiche Angebote mit Fairtrade-Siegel in Hohentengen. Diese sollen nun gebündelt und weiterentwickelt werden. Als Fairtrade-Town verpflichtet sich die Gemeinde, importierte Waren aus Schwellenländern zum Beispiel bei Veranstaltungen oder in den eigenen Mensen anzubieten. Die Idee stößt grundsätzlich auf Zustimmung. Rosi Drayer (SPD) betonte, dass das öffentliche Beschaffungswesen nicht nur darauf achten sollte, was billig ist, sondern vor allem auch darauf, was sozial verträglich und nachhaltig ist. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen, die Gemeinde Hohentengen wird sich in Zukunft nicht nur um hochwertige regionale Produkte bemühen, sondern bei importierten Waren auf Herkunft und Verträglichkeit mit den eigenen Werten achten.