Der SPD-Kreisverband Waldshut hatte seine Mitglieder im östlichen Landkreis zu einer Regiokonferenz eingeladen und viele Genossen waren dieser Einladung gefolgt. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse“, wird der Kreisvorsitzende Peter Schallmayer in einer Mitteilung zitiert. „Wir wollten ja die Ortsvereine im östlichen Landkreis zusammenbringen, damit sie Ideen austauschen und Pläne schmieden.“

Blick auf Kommunalwahlen

Knapp 40 Genossen aus Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg, Lottstetten und dem Unteren Wutachtal waren tatsächlich ins Bürgerhaus Herdern gekommen, um sich – auch mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen – miteinander zu vernetzen. Unter den Gästen der Regiokonferenz waren auch Ana Agatiev, Geschäftsführerin des SPD Regionalzentrums Südbaden, sowie der Juso-Kreisvorsitzende Elias Fahrner. Sie alle zeigten sich am Ende beeindruckt von den Ergebnissen.

Um diese zu ermöglichen, führten die Organisatoren vom Kreisverband die Methode des Welt-Cafés durch: In vier Runden diskutierten die Sozialdemokraten an vier Tischinseln Fragen rund um die politische Arbeit. „Dabei wollen wir den Blick bewusst auf positive Dinge und nach vorne richten. Wir wollen weg von dem, was alles nicht ist, hin zu dem, was alles sein könnte und vielleicht auch sollte“, erläuterte Schallmayer den Fokus der Fragen.

Entsprechend schilderten die Genossen beispielsweise frühere Erfolge in ihrer politischen Arbeit und entwickelten daraus Ideen für künftige Aktionen etwa rund ums bezahlbare Wohnen, das nachhaltige Energieerzeugen und das digitale Lernen. Auch die Kommunalwahlen im nächsten Jahr kamen zur Sprache. Während der Diskussion tauschten die Anwesenden auch fleißig Kontaktdaten aus. „Genau, wie wir uns das erhofft hatten“, freute sich Kreisvorsitzender Peter Schallmayer.

Und so geht es weiter

Auch die Geschäftsführerin und der Juso-Kreisvorsitzende bestärkten in der Regiokonferenz Ost die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den nun eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Was auf die Regiokonferenz Ost nun folge? „Wie schon bei unserer Konferenz im Westen des Landkreises werden wir zunächst die Ergebnisse auswerten. Dann wissen wir, wie wir unsere Ortsvereine am besten weiter begleiten können“, erklärte Schallmayer den weiteren Verlauf. „Denn es geht nur gemeinsam nach vorne.“