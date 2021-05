von Sabine Gems-Thoma

Die Freibäder in Lienheim und Hohentengen sollen nach dem Willen der Gemeindeverwaltung Anfang Juni geöffnet werden, unter den entsprechenden Auflagen, darüber informierte Bürgermeister Martin Benz im Gemeinderat. Noch gäbe es offene Fragen im Hinblick auf die Vorgaben des Landes und einiges an Organisation. Zurzeit sei eine Öffnung bei den Inzidenzen von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis möglich, da dann die Bundesnotbremse aufgehoben werde. Mit einem Hygienekonzept und Einlassbeschränkungen dürften die Freibäder wieder öffnen. Pro Person müssten 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Vorgelegt werden müsse ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis. Kinder unter sechs Jahren seien davon befreit.

Abzuklären seien unter anderem noch die Eintrittsformalitäten. Voraussichtlich wird der Eintritt nach dem Erwerb von Jahres- oder Familienkarten, die auf der Gemeindeverwaltung nach Vorbestellung erworben werden können, geregelt werden, da so Kontakte beim Eintritt vermieden werden können. Es werde eine Zugangskontrolle geben. Hierzu werde mit dem Bürgernetzwerk ein Gespräch über eine Unterstützung geführt. Bleibe es bei der 20-Quadratmeter-Regelung könnten in Schwimmbad Hohentengen 69 Personen, im Lienheimer Bad 46 Personen gleichzeitig das Bad besuchen. Bei einer Zehn-Quadratmeter-Regelung wären es insgesamt 227 Personen.