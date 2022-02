von Sabine Gems-Thoma

Einhellige Zustimmung gab es im Gemeinderat für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 18 Wohneinheiten für das Gebiet Hauptstraße/Riedbach in Hohentengen. Angrenzend an zwei Betriebsgebäude der Firma Günthart sollen hier Betriebswohnungen entstehen.

Schwierige Personalgewinnung

Das Grundstück liegt im Westen des Gewerbegebietes (hinter dem Gebäude Raumausstattung Pfähler), auf dem Gelände der Firma Günthart, links zweier schon bestehender Betriebsgebäude. Um bessere Chancen zur schwierigen Personalgewinnung zu haben, kamen Stefan und Peter Günthart auf die Gemeinde mit dem Wunsch auf Bau von Betriebswohnungen zu, erläuterte Bürgermeister Martin Benz. Derzeit ist die Fläche im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. Mit dem Landratsamt wurde das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans im Vorfeld festgelegt.

Bebauungsplan Hauptstraße/Riedbach Die Fläche des Grundstückes im Westen des Gewerbegebietes Hohentengen umfasst 2883 Quadratmeter und ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. Die Fläche für das Mehrfamilienhauses mit 18 Wohneinheiten beträgt 630 Quadratmeter (Baufenster 1200 Quadratmeter), für Carports und Stellplätze 580 Quadratmeter, die Grünfläche umfasst 985 Quadratmeter.

Entstehen soll ein dreigeschossiges Mietwohngebäude mit dreimal sechs Einheiten, insgesamt 18 Wohneinheiten, 18 Carports und 22 Stellplätzen, stellte Elmar Maier den Bebauungsplan vor. Die Bebauung liegt im Übergangsbereich vom Gewerbegebiet zum Wohngebiet. Im Süden und Westen grenzt das Planungsgebiet an weitere Wohnbauflächen, im Norden grenzt es an den Riedbach. Östlich beginnt das Gewerbegebiet Hohentengen mit Lagerhallen. Eine Anbindung gibt es über die bereits bestehende Zufahrt von der Hauptstraße aus.

Rosi Drayer (SPD) regte an, für die kompakte Bebauung eine Spielplatzfläche auf dem Grundstück einzuplanen. Dies sei momentan nicht vorgesehen, da es sich um kleinere Wohneinheiten von 60 Quadratmetern handle, die eher nicht von Familien genutzt werden, wäre aber machbar, so Elmar Maier. Grundsätzlich begrüßte Richard Wagner (CDU) das Vorhaben und wies darauf hin, dass in der Satzung der Hinweis, dass es sich um Betriebswohnungen handle, fehle. Peter Schanz (Grüne) plädierte dafür, es aufzunehmen, da es sich beim Bebauungsplangebiet um eine Pufferzone zwischen Gewerbe- und Wohnbaugebiet handle.

Dem Aufstellungsbeschluss stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Ergänzt wurde, dass eine Spielplatzfläche aufzunehmen und vorab die Zulässigkeit einer Wohnbebauung abzuklären sei, wenn es sich nicht um Betriebswohnungen handle. Es wird eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Informationsveranstaltung durchgeführt.