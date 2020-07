von Sabine Gems-Thoma

Hochzufrieden waren die Mitglieder des SPD-Ortsvereins mit der Resonanz auf die zehnten Hohentengener Filmnächte, die trotz des erforderlichen Mehraufwandes durch die Einhaltung der Hygienebestimmungen veranstaltet wurden.

Kinoabend unter freiem Himmel bereitet zahlreichen Besuchern Vergnügen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Perfekt organisiert und mit genügend Abstand genossen rund 70 Zuschauer am Freitag und 50 Zuschauer am Samstag einen Kinoabend unter freiem Himmel. Mit „Bohemian Rhapsody“ und „Bella Martha„ kam die Filmauswahl sehr gut an. Dank der 25 Sponsoren aus Gewerbe, Handel und Handwerk war der Eintritt wieder frei.