Die Organisatoren des 47. Stetten-Turniers in Hohentengen hatten ganze Arbeit geleistet, viele fleißige Hände regelten den reibungslosen Ablauf, den Betrieb im großen Festzelt und die auf dem ganzen Festgelände nötige Infrastruktur. Mehr als 50 Helfer beim Aufbau des Festzelts und circa 500 Helfer an den Veranstaltungstagen waren notwendig, um alles zur großen Zufriedenheit der Gäste zu stemmen.

Fassanstich mit Tücken (von links): Der neu gewählte Bürgermeister Jürgen Wiener, Marc Kaltenbacher und Robin Hack vom Organisationskomitee und Noch-Bürgermeister Martin Benz. | Bild: Albert Moser

Der noch amtierende Bürgermeister Martin Benz und der zukünftige Rathauschef Jürgen Wiener sowie Vereinschef Marc Kaltenbach eröffneten mit dem noch ausbaufähigen Fassanstich das Festival, was sich danach als gutes Omen für das gelungene Turnierspektakel mit dem kulturellen Beiprogramm entwickelte.

Mit der Band Allgäu Power am Freitagabend, der Coverband Snow mit Rock-Pop-Charts am Samstag und der Band vom Cannstatter Wasen Die Volxxliga am Sonntagabend trafen den Geschmack des jüngeren und älteren Publikums. Die Stimmung im Festzelt und im Außenbereich an den Bierständen hätte nicht besser sein können.

Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt: Bei der Siegerehrung im Festzelt feiern die Fans jeweils ihre Mannschaft euphorisch. | Bild: Albert Moser

Am Samstag begann das Turnier mit einem hohen Niveau an Fußballsport, das sich zum Spätnachmittag am Sonntag fortsetzte. Am Samstagabend lud die Gemeinde Hohentengen mit Martin Benz, Noch-Bürgermeister und Schirmherr des Stetten-Turniers 2023, als Gastgeber beim politischen Empfang im Rathaus ein, der vom international bekannten Casal Quartett musikalisch umrahmt wurde.

Nach der Beendigung der Gruppenspiele fanden vor den Endspielen noch zwei Einlagespiele der A-Junioren und der Damen aus Hechingen und Hohentengen statt.

Das Endspiel

Vorher hatte der Musikverein Lienheim mit Dirigent Christopher Matzk beim Frühschoppenkonzert im Festzelt aufgespielt. Im kleinen Finale um Platz drei und vier bezwang Stetten-Haigerloch Stetten-Karlstadt mit 2:0. Die Spiele lockten bei herrlichem Sommerwetter überaus viele Zuschauer an. Die einzelnen Mannschaften wurden durch eine große Anzahl an Fans lautstark unterstützt.

Das Finale gewann Stetten-Mülheim deutlich mit 4:0 gegen Stetten-Pfalz, doch trotz des überzeugenden Sieges war es ein unterhaltsames Endspiel.

Der VfL Stetten-Mühlheim ist Turniersieger 2023: Nach dem furiosem Finale stellen sich der Cupholder aus dem Donautal (links im Bild) und der Zweite SV Grün-Weiß Stetten-Haigerloch für den Fotografen auf. | Bild: Albert Moser

Der Höhepunkt war am Sonntagabend die Siegerehrung im Festzelt. Der Stimmungspegel im Festzelt stieg immer mehr nach oben. Marc Kaltenbacher, Vorsitzender des FC Hochrhein wurde bei der Siegerehrung von den beiden Stetten-Turnier Vorsitzenden Heinz Albiez und Roland Schneider, Neu-Bürgermeister Jürgen Wiener, Christa Baader Vorständin vom Hauptsponsor Volksbank Hochrhein sowie der Enkelin des verstorbenen Stetten-Vorstandes assistiert.

Neben dem Wanderpokal, den Stetten-Mühlheim unter großem Jubel gewann, erhielten neben den genannten Mannschaften auch die Teams von Stetten-Remstal, Rhön, Hechingen und Allgäu schöne Pokale. Großes Lob erhielt der Veranstalter an der Abschlussbesprechung am Pfingstmontag für die hervorragende Organisation.

Politischer Empfang im Hohentengener Rathaus: Gastgeber Bürgermeister Martin Benz mit Ehefrau Anne und dem Casal Quartett, einem klassischen Streichquartett aus Zürich. | Bild: Albert Moser