Zur Person

Sophie Innmann wurde 1986 in Münchberg/Oberfranken geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und wurde 2013 Meisterschülerin bei Leni Hoffmann. Sie ist Preisträgerin der Kunststiftung Baden-Württemberg und war unter anderem 2016/17 Stipendiatin an der Cité Internationale des Arts Paris. Derzeit ist sie Stipendiatin der Stiftung Kunstfonds in Bonn, die bundesweit künstlerisches Schaffen fördert und die Vermittlung zeitgenössischer bildender Kunst unterstützt. Weitere Infos finden Sie hier