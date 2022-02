Hohentengen vor 6 Stunden

Erinnern Sie sich? 1997 wurde ein Mafia-Boss in Hohentengen am Hochrhein verhaftet

Ziemlich überrascht wurde vor 25 Jahren ein als Mafia-Boss gesuchter Mann, als die Polizei ihn in Hohentengen festnahm. Was der Kriminelle am Hochrhein tat und was dann geschah, hat Autor Werner Huff zusammengetragen.