von Sabine Gems-Thoma

Im Gemeinderat wurden weitere Beschlüsse gefasst, um das Soziale Projekt Pfarrwiese zum Abschluss zu bringen. So wurden die Kriterien für eine Belegung der 20 Wohnungen in den Pflege-Wohngemeinschaften festgelegt und die Arbeiten für die Inneneinrichtung vergeben. Am 1. September ist Bezugstermin.

So kann es aussehen: Vom Wohnzimmerbereich der Wohngemeinschaft kann man durch die verglaste Eingangstür in die gemeinschaftliche Küche und durch das Sichtfenster in den Esszimmerbereich blicken. | Bild: Schanz Architekten

„Wir kommen so langsam zum Endspurt bei unserem Sozialen Projekt“, so Bürgermeister Martin Benz einleitend. Zusammen mit dem Arbeitskreis Soziales Projekt Pfarrwiese wurden die Kriterien für die Belegung der Wohnplätze in den ambulant betreuten achter und 12-er Wohngemeinschaften aufgestellt.

Die Kriterien

Grundsatz sei, dass die Person in die Wohngemeinschaft passe, so Benz. Ortsansässige sollen Vorrang haben. So ist das erste Kriterium, dass jemand fünf Jahre in der Gemeinde wohnt, oder zehn Jahre in der Gemeinde gewohnt hat und zurückkommen möchte. Zweites Kriterium ist, dass nahe Angehörige in der Gemeinde wohnen und eine pflegebedürftige Person zu sich holen möchten, drittes Kriterium, dass Angehörige in der Nähe wohnen und sich weiterhin um die pflegebedürftige Person kümmern möchten. Einziehen können Personen mit mindestens Pflegegrad 2. Mitgewichtet wird bei der Vergabe auch das Datum der Antragsstellung und etwa ehrenamtliche Tätigkeit oder besondere Lebenslagen. Dem stimmte der Gemeinderat einhellig zu.

Das Projekt Herzstück des Sozialen Projektes Pfarrwiese sind die beiden Pflegewohngemeinschaften. Die acht und zwölf Wohneinheiten verfügen über ein eigenes Bad. Gemeinschaftlich werden Küche, Ess- und Wohnzimmerbereich genutzt. Die Wohnungen werden von der Gemeinde vermietet. Die Alltagsbetreuung übernimmt die Caritas Sozialstation St. Verena. Ein ambulanter Pflegedienst kann nach Bedarf selber gewählt werden. Ansprechpartner bei der Gemeindeverwaltung ist Yvonne Vollmer, Telefon 07742/853-86, E-Mail ( y.vollmer@hohentengen-ah.de).

Bei der Ausstattung der beiden Wohngemeinschaften im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Gebäudekomplexes wurde viel Wert auf Wohnlichkeit gelegt, erläuterte Architekt Peter Schanz. So werden Parkettböden eingebaut, Flure, Einbauschränke, Garderoben in Eichenholz gestaltet, Wohn- und Essbereich mit seniorengerechter Möblierung ausgestattet.

Einhaltung des Kostenrahmens

Die beiden Einbauküchen mit allen Elektrogeräten, Schränken und Kochinsel wird die Firma Daniel Ebi aus Dachsberg liefern und einbauen (47.800 Euro). Die Möbelschreinerarbeiten wurden an die Firma Johannes Hilpert aus Weilheim vergeben (76.433 Euro). Die Ausstattung mit seniorengerechten Stühlen und Sesseln ging an die Firma WiBU in Renningen (104.524 Euro). „Damit bleiben wir im Kostenrahmen von 250.000 Euro“, merkte Benz an.