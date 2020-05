von Sabine Gems-Thoma

Einstimmig hat der GemeinderatsHohentengen beschlossen, die Kindertagesstättengebühren und Nachmittagsbetreuungsgebühren der Schule für April und Mai zu erlassen. Nun wird ein Konzept zur reduzierten Betreuung erarbeitet, um maximal 50 Prozent der Kinder zu betreuen.

Die Kindertagesstätten Die Gemeinde Hohentengen unterhält drei kommunale Kindertagesstätten mit einem flexiblen Angebot von der Regelbetreuung über Verlängerte Öffnungszeiten bis zur Ganztagsbetreuung für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt. In der Kindertagesstätte in Hohentengen werden Kinder von einem bis drei Jahren in drei Krippengruppen sowie in drei weiteren Gruppen Kinder ab drei Jahren betreut, in Lienheim sind es zwei Gruppen, in Herdern ebenfalls zwei Gruppen, davon eine mit Plätzen für Kinder ab zwei Jahren. Insgesamt besuchen 180 Kinder die Kindertagesstätten der Gemeinde.

Wegen des Abstandsgebots fand die Sitzung in der Mehrzweckhalle statt. Bürgermeister Martin Benz dankte allen Bürgern, die die Einschränkungen mittragen und konsequent umsetzen, insbesondere seinem Personal, das jede Maßnahme mitgetragen habe. „Wir mussten mehrere Tausend Seiten an Verordnungen lesen, verstehen und umsetzen“, sagte Benz.

Ein ungewohntes Bild: Um die Mindestabstände wahren zu können, tagte der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Zwangspause erstmals in der Mehrzweckhalle Hohentengen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Dieser Tage fand ein Treffen mit allen Erzieherinnen der drei Gemeindekindertagesstätten statt, um anhand der Eckpunkte eine Umsetzung der reduzierten Regelbetreuung zu besprechen. Am Wochenende sollte die neue rechtliche Verordnung des Landes feststehen. Klar sei, so Benz, dass jeweils maximal 50 Prozent der Kinder einer Gruppe betreut werden können, sofern die Mindestabstände einhaltbar sind. Das soll über ein rollierendes System erfolgen. Maximal seien so 90 Kindergartenkinder zu betreuen. Die erweiterte Notbetreuung werde derzeit von 21 Kindern beansprucht.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für den Erlass der Gebühren der Kindertageseinrichtungen (30.424 Euro pro Monat) und Nachmittagsbetreuung an der Schule (3900 Euro pro Monat) für April und Mai aus. Dadurch ergeben sich Mindereinnahmen von 68.648 Euro. Aus der vom Land bereitgestellten Soforthilfe für Kommunen erhielt Hohentengen im April 28.537 Euro, im Mai werden es 34.921 Euro sein. „Damit reicht die Soforthilfe nicht einmal aus die Betreuungsgebühren auszugleichen“, so Benz.

Deutlich machte Benz, dass die Kontaktbeschränkungen weiterhin gelten. Daher seien Gemeinderäume für Versammlungen geschlossen. Das Rathaus ist nach Terminvereinbarung geöffnet. Spielplätze sind unter strengen Auflagen geöffnet, Bolzplätze bleiben zu. Nach Vorlage eines Betriebskonzeptes ist die Tennisanlage bespielbar. Schwierig sei dieses für den Trainingsbetrieb des FC Hochrhein, es stehe noch aus. Beim Schwimmbad wird alles startklar gemacht. „Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wie es verordnungsgerecht funktionieren kann“, so Benz. Ändere sich die Situation und die Verordnung, könne es zu einer späteren Öffnung als dem üblichen Pfingsttermin kommen.