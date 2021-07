von Sabine Gems-Thoma

Wechselnde Wasserqualitäten machen derzeit der Wasserversorgung des Gemeindewerkes Hohentengen zu schaffen. Bei den routinemäßigen Trinkwasseruntersuchungen in der Gemeinde fanden sich am 10. Juni coliforme Keime in sehr geringer Menge im gesamten Ortsnetz, bis auf das Netz Bergöschingen. Nach der Chlorung mit Kleinstmengen und verstärkten Spülungen ging die Belastung zurück, hat sich jetzt allerdings wieder verstärkt, sodass vorsichtshalber ein Abkochgebot des Trinkwassers erlassen wurde.

Die aktuelle Situation

Bürgermeister Martin Benz informierte die Presse über die derzeitige Situation. Viermal im Jahr werde das Trinkwasser untersucht. Zuletzt fand am 10. Juni eine solche Untersuchung statt. Das Ergebnis lag am 15. Juni vor und zeigte coliforme Keime im gesamten Netz der Gemeinde, außer im Ortsnetz Bergöschingen. Da die Anzahl sehr gering war, wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt Desinfektionsmaßnahmen mit Kleinstmengen ausgeführt. Eine erneute Beprobung am 24. Juni ergab, dass im Hochbehälter Riesen und in den von ihm versorgten Ortsnetzen Hohentengen, Herdern und Günzgen eine sehr geringe und insgesamt rückläufige Keimbelastung, in den übrigen Ortsnetzen keine Belastung feststellbar gewesen sei.

Waldshut-Tiengen Kolibakterien im Wasserleitungsnetz: Die Bürger in Gurtweil müssen derzeit ihr Wasser abkochen Das könnte Sie auch interessieren

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden die Ortsnetze verstärkt gespült. Eine erneute Untersuchung am 6. Juli ergab dann überraschenderweise eine Verschlechterung der Situation. Es zeigte sich eine erhöhte Anzahl coliformer Keime im Hochbehälter Riesen sowie im Ortsnetz Hohentengen, Herdern und Günzgen und zusätzlich eine äußerst geringe Anzahl von E.coli-Bakterien an den Messstellen Riesen und Rathaus. Daher wurden ab Freitag, 9. Juli, erneut Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen und die Bevölkerung über Flyer darüber informiert.

So geht es weiter

Im Rahmen der Ursachenforschung wurden sicherheitshalber auch der Tiefbrunnen Ried und die Kalkofenquelle beprobt. Der schriftliche Befund lag am 12. Juli abends vor. Die Kalkofenquelle weise minimalste Werte für coliforme Keime und E.coli-Bakterien auf. Im Tiefbrunnen Ried wurde eine äußerst geringe Menge an Enterokokken festgestellt, sodass das Trinkwasser als Vorsichtsmaßnahme bis auf Weiteres abzukochen ist, außer im Ortsteil Bergöschingen. Dazu erging am Dienstag eine Information an alle Haushalte.

Die Keime und die Maßnahmen Coliforme Bakterien können Indikatoren sowohl für fäkale Verunreinigungen als auch für Verunreinigungen nichtfäkaler Herkunft sein. Das Auftreten erfordert Maßnahmen zur Ursachenabklärung und Kontrolle. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgt ein abgestuftes Vorgehen der Maßnahmen wie Desinfektion, Spülungen im Leitungsnetz und Abkochen des Trinkwassers, je nachdem um welche auftretenden Keime es sich handelt.

Vorsichtshalber wird zusätzlich auch im Hochbehälter Buck, der aus der Kalkofenquelle gespeist wird, und innerhalb des Versorgungsnetzes desinfiziert. Gesundheitliche Auswirkungen seien nicht zu erwarten, erklärte Bürgermeister Martin Benz. Bislang sei die Ursache für die Verunreinigung des Wassers unbekannt. Im Laufe der Woche findet eine neue Beprobung statt, das Ergebnis wird am Freitag erwartet. Je nachdem wie es ausfalle, werde über weitere Schritte entschieden und informiert.