Hohentengen a.H. vor 59 Minuten

Eine besondere Geschenkidee für die Denkmalpflege

Der Freundeskreis Kleindenkmäler des Bürgernetzwerkes Hohentengen bietet regionale Produkte in einer hübschen Kiste als Weihnachtsgeschenk an. Der Erlös ist für die Wiederherstellung des Wegkreuzes am Stettener Berg.