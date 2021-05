von Sabine Gems-Thoma

Schreiben über die Geschichte seiner Heimat, das war die Leidenschaft von Herbert Fuchs sen. Mit den Veröffentlichungen seiner Bücher erhalten künftige Generationen einen Einblick in das Leben auf dem Dorf vergangener Zeiten. Noch kurz vor seinem Tod im März diesen Jahres im Alter von 88 Jahren gab er sein letztes Werk unter dem Titel „Von Mangel zu Wohlstand – Das Bohnenviertel nach dem Krieg, ein Zeitzeuge erzählt“ in Auftrag.

Die Kriegszeit und besonders die Zeit des Mangels danach müssen Herbert Fuchs, 1932 geboren, in tiefer Erinnerung geblieben sein. Nach der Gemeindechronik veröffentlichte er 1999 sein zweites Buch „Ein Dorf in der Kriegs- und Nachkriegszeit um die Jahre 1940–1950 – Wie lebten die Menschen, was trieb die Jugend“. Die darin beschriebenen Geschichten und Geschehnisse werden in seinem nun letzten Werk vertieft und ergänzt.

Neben sehr persönlichen Erlebnissen aus seiner Jugend wird darin das Leben auf dem Dorf beleuchtet zu Zeiten, die der jüngeren Generation heute nicht mehr vorstellbar sein dürften. „Lebensmittel waren damals so wertvoll, dass man sie fast als göttliche Gaben betrachtete. Was für ein Unterschied zur heutigen Zeit, wo man Lebensmittel aller Art als geringwertig ansieht und es als selbstverständlich findet, dass jederzeit alles in hoher Qualität, im Überfluss und dazu noch möglichst billig vorhanden ist.“ (aus: Kapitel „Mangelwirtschaft“, S. 94). Von seinen Erfahrungen und seinem Wissen so viel wie möglich weiterzugeben, nennt er im Vorwort als Motiv für sein letztes Buch.

Die Besatzungszeit

Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Zeit der französischen Besatzung. Von der Übergabe der Gemeinde Hohentengen an die Besatzer, der Angst vor einer Evakuierung, den Requisitionen und dem Druck, dem die Bevölkerung ausgesetzt war, wird berichtet. Aber auch von der Unbekümmertheit der Jugend, ihren Freiheiten und Streichen, die ihn selber in einige brenzlige Situationen gebracht hatten – und wie man schon früh mit anpacken musste.

Das Buch „Von Mangel zu Wohlstand – Das Bohnenviertel nach dem Krieg, ein Zeitzeuge erzählt“, unter diesem Titel hat der am 3. März 2021 verstorbene Gemeindechronist und Hobby-Historiker Herbert Fuchs sen. sein letztes Buch noch in Druck geben können. Illustriert ist das 171 Seiten umfassende Werk mit Zeichnungen von Engeltje van Kreuningen, Zeitdokumenten und Fotos. Das Buch ist im Buchhandel (ISBN: 978-3-7531-0), im Internethandel und bei der Tourist-Info Hohentengen zum Preis von 20 Euro zu erwerben.

Dass heute trotz einer schwierigen Vergangenheit Deutsche und Franzosen wieder Freunde geworden sind, war Herbert Fuchs eine besondere Freude. So heißt es in seinem Schlusswort: „Ich widme dieses Buch der deutsch-französischen Freundschaft.“ Und: „Wenn dieses Buch ein wenig dazu beiträgt, dass von einer wirklich besonderen Zeit in unserem Dorf und in unserem Land noch etwas in Erinnerung bleibt, hat es seinen Zweck erfüllt.“ Für den Leser wird in den vielen kleinen, kurzweiligen persönlichen Geschichten des Buches ein Stück Heimatgeschichte lebendig.