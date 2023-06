Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten, die auch im letzten Lebensabschnitt ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft ermöglichen, das bieten die ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften im Sozialen Projekt Pfarrwiese.

Vor knapp eineinhalb Jahren zog die erste Bewohnerin ein. Derzeit freuen sich acht Bewohner, hier in familiärer Atmosphäre zusammen zu leben. Sie fühlen sich nach eigenem Bekunden sehr wohl in ihrem neuen Zuhause und haben den Schritt hier einzuziehen nicht bereut.

Informationen rund um das Angebot Ansprechpartnerinnen Interessenten des Pflegewohnens können sich zu einer ersten Information an Yvonne Vollmer, Leiterin des Eigenbetriebes Gemeindeentwicklung, Telefon 07742 853 86 oder E-Mail y.vollmer@hohentengen-ah.de oder an Koordinatorin Sabrina Heer vom Caritasverband Hochrhein, Telefon 07742 978 08 27 oder E-Mail wohngemeinschaften.pfarrwiese@caritas-hochrhein.de wenden. Informationen gibt es auch auf den Webseiten der Gemeinde Hohentengen und des Caritasverbandes Hochrhein. Finanzierung Die monatliche Betreuungspauschale für die Leistungen der Caritas beträgt 2331 Euro. 200 Euro wurden als Betrag in die Haushaltskasse von den Bewohnern festgelegt. Die Gemeinde erhebt 558 Euro Warmmiete für die Zimmer mit Bad und die Gemeinschaftsräume. Wer das nicht selber finanzieren kann, kann Unterstützung durch die Sozialhilfeträger beim Landratsamtes beantragen. Die Pflegeleistungen sind individuell verschieden und werden über die Pflegekasse finanziert.

Zwei Pflegewohngemeinschaften sind Kern des Sozialen Projektes Pfarrwiese Mitten im Dorf Hohentengen.

Blick in den Innenhof des Sozialen Projektes Pfarrwiese. Die beiden ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften befinden sich im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss. Hhier der Blick auf die Zimmer der Bewohner mit Terrasse und Balkon. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Für die zwölf Plätze umfassende ambulant betreute Pflegewohngemeinschaft im Erdgeschoss wurden zunächst acht Plätze ausgewiesen, die jetzt auf die volle Anzahl aufgestockt werden.

Gruppe für demente Pflegebedürftige

In der zweiten Wohngemeinschaft im Obergeschoss soll ab 2024 eine Gruppe für acht demente Pflegebedürftige entstehen. Sie ist bis Ende November noch mit aus der Ukraine Geflüchteten belegt.

Viele Akteure sind es, die hier zusammenwirken, wird beim Treffen des Kuratoriums deutlich. Regelmäßig treffen sich die Vertreter der Gemeinde als Vermieter der Wohnräume, des Caritasverbandes Hochrhein als Betreiber der Wohngemeinschaften, deren Sozialstation für die 24-Stunden-Betreuung sorgt und bei Bedarf pflegerische Leistungen vermitteln kann, des Bürgernetzwerkes als Mittler für Kontakte zum Dorfleben und der Angehörigen.

Das sind die Gründe für einen Einzug

Wer interessiert sich für einen Platz im Pflegewohnen? Das ist sehr unterschiedlich, sagt Sarah Stärk-Fink vom Bereich Wohnen und Service der Caritas. Manche möchten die Sicherheit, dass auch nachts jemand da ist, andere Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags.

Ein breites Kuratorium von Beteiligten unterstützt das ambulante Pflegewohnen des Sozialen Projektes Pfarrwiese und trifft sich regelmäßig im Blockhuus des Bürgernetzwerkes (von links): Mechthild Hupfer (Nachbarschaftshilfe im Bürgernetzwerk), Marvin Eichkorn (Pflegeleitung), Sabrina Heer (Koordinatorin der Caritas vor Ort), der frühere Bürgermeister Martin Benz, René Manthey (Vorsitzender Bürgernetzwerk), Angehörigenvertreterin Flore Sperhake, Sarah Stärk-Fink (Leiterin Wohnen und Service beim Caritasverband Hochrhein), Martin Jensen (Geschäftsbereichsleiter Sozialstation St. Verena Waldshut-Tiengen), Yvonne Vollmer (Leiterin Eigenbetrieb Gemeindentwicklung). | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Sich dabei nach seinen Möglichkeiten noch einbringen und mitbestimmen können, und in Gemeinschaft zu sein ist sehr wichtig“, betont Martin Jensen, Geschäftsbereichsleiter der Sozialstation St. Verena.

„Einen Pflegegrad zu haben ist für einen Platz in der WG nicht Bedingung, bringt aber finanzielle Unterstützung“, ergänzt der frühere Bürgermeister Martin Benz. Die Pflege übernehmen ambulante Pflegedienste, die frei wählbar sind.

Wer sich für das Pflegewohnen interessiert, findet mit Yvonne Vollmer, Leiterin des Bereichs Gemeindeentwicklung, und Sabrina Heer, Koordinatorin der Alltags- und Pflegebegleitung vor Ort, Ansprechpartnerinnen für ein erstes Gespräch. In einem zweiten Gespräch wird zusammen mit Pflegeleiter Marvin Eichkorn der momentane und zukünftige Pflegebedarf besprochen.

Dann kann man sich an einem Kennenlerntag vom Leben in der Wohngemeinschaft ein Bild machen, und die Bewohner umgekehrt schauen, ob der Interessent zu ihnen passt.

Angehörige schätzen die Rund-um-die-Uhr-Betreuung

Flore Sperhake hat für ihren Schwiegervater hier einen Platz gefunden. Sie erlebt, dass die Bewohner sehr zufrieden und glücklich in ihrem neuen Zuhause sind.

„Besucher sind oft erstaunt, wie familiär es zugeht. Alle Mitbewohner sind sehr froh sich so entschieden zu haben. Ganz wichtig ist, dass es eine Rund-um-die-Uhr Betreuung gibt“, fasst sie zusammen.

Das sagen die Bewohner

Das wird beim Besuch in den gemütlichen Gemeinschaftsräumen, die neben dem eigenen Wohnbereich mit Bad zur Verfügung stehen, von den Senioren unterstrichen.

Auf die Frage, wie es ihnen hier gefällt heißt es einhellig „Gut!“, „Sonst wären wir nicht mehr hier“, wird lachend ergänzt. Wichtiger Beweggrund, sich für die neue Wohnform zu entscheiden war, hier nicht alleine zu sein.

Bürgernetzwerk schafft weitere Angebote

Dass es Angebote gibt, die über das „Normale“ hinausgehen und eine Vernetzung zum Dorf stattfindet, dafür setzt sich das Bürgernetzwerk ein, sagt René Manthey, Vorsitzender und Vertreter im Bewohnergremium.

Bei den Treffen können Bewohner und ihre Angehörigen Wünsche einbringen. Mechthild Hupfer und Karin Heuschen von der Nachbarschaftshilfe des Bürgernetzwerkes koordinieren die Zusatzangebote wie Fahrdienste, Spaziergänge, Gesprächspartner, Begleitung zu Veranstaltungen, helfen bei der Realisierung von Wünschen, der Organisation von Festen und bei der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich einbringen möchten und sehr willkommen sind.

In absehbarer Zeit kann bei einem „Tag der offenen Tür“ Einblick in das Leben der Pflegewohngemeinschaften genommen werden.