Hohentengen vor 1 Stunde

Drogen-Trio in Untersuchungshaft: Polizei stellt rund 7 Kilo Heroin sicher

In Zusammenarbeit mit Schweizer Behörden ist es der Kripo gelungen, einen schwunghaften Handel mit Drogen aufzudecken. Ermittlungen hatten den Verdacht ergeben, dass ein Trio Drogen in Hohentengen lagern, um diese dann in die Schweiz zu transportieren.