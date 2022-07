von Sabine Gems-Thoma

Hohe Einsatzbereitschaft zeigen die 16 Aktiven des DRK-Ortsvereins Hohentengen, sei es bei Sanitätsdiensten an Veranstaltungen, Blutspendeterminen, Ausbildung oder als Ersthelfer vor Ort. Erfreulich: Fünf Neuaufnahmen gab es auf der Hauptversammlung. Im September wird eine neue Jugendausbildung starten.

Mehr als 1000 Stunden sind die Mitglieder des DRK-Ortsvereins jährlich im Einsatz, übernehmen Sanitätsdienste, treffen sich an Dienstabenden und bilden sich fort, bieten Seniorengymnastik und Erste-Hilfe-Kurse an, bewirten am Fasnachtssonntag, organisieren die Blutspendetermine und eine Spendensammlung und sind beim Ferienspaß dabei. Dazu kommen die Einsätze der Helfer-vor-Ort, die im Notfall die Betreuung bis zum Eintreffen eines Rettungsdienstes und Notarztes übernehmen. 2019 rückten sie 80 Mal aus, 2020 waren es 44 Einsätze und 2021 wurden sie 67 Mal angefordert.

Dank für Einsatz

Ab 2020 wurde von der DRK zudem die Corona-Tests-Station beim Feuerwehrhaus Hohentengen betrieben und zirka 3500 Tests durchgeführt. Vorsitzender Bürgermeister Martin Benz sprach allen ein herzliches Dankeschön für ihren großen Einsatz für die Allgemeinheit aus.

Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett freut sich mit dem DRK-Ortsverein Hohentengen über die Neuaufnahme von fünf Mitgliedern in die Reihen der Aktiven (von links): Adrian Roseano, Stefan Kaisler, Mark Teufel, Tanaja Klemm und Elisa Klemm (von links). | Bild: DRK-Ortsverein/Martin Reinhart.

Nach 20 Jahren gab Elisabeth Mülhaupt ihr Amt als Kassiererin ab, mit einem Dank an die Bevölkerung, die das DRK immer gerne mit einer Spende unterstützt. Für ihre Verdienste wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.

Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett nahm die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. Für 15 Jahre wurde Monika Burkhard ausgezeichnet, für 20 Jahre Elisabeth Mülhaupt, für 25 Jahre Stefan Scheuble, für 35 Jahre Hildegard Schwarz, für 45 Jahre Gertrud Abels und für 50 Jahre Renate Reinhart.

Keine Probleme bereiteten die anstehenden Neuwahlen. Vorsitzender des Ortsvereins bleibt Martin Benz, Stellvertreterin Renate Reinhart. Neu gewählt wurde Kassiererin Nicole Scheuble. Schriftführerin ist Hildegard Schwarz, Kassenprüfer sind Wolfgang Moranz und Erika Schäuble. Als Jugendleiterin wurde Susanne Rebmann bestätigt, ebenso die Bereitschaftsleitung mit Martin Reinhart, Stefan Scheuble und Hildegard Schwarz. Als neue Mitglieder wurden Tanaja und Elisa Klemm, Mark Teufel, Adrian Roseano und Steffen Kaisler in die Reihen des DRK aufgenommen.

Auch beim diesjährigen Ferienspaß ist das DRK mit einem Kursangebot wieder dabei. Ab September wird wieder eine neue Jugendgruppe aufgebaut.