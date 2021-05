von Sabine Gems-Thoma

Wandern ist beliebt – in diesen Corona-Zeiten ganz besonders. Damit sich auch Ortsfremde gut zurechtfinden, sind vom Schwarzwaldverein rund 50 Kilometer Wanderstrecke auf der Gemarkung Hohentengen ausgeschildert.

Diese zu pflegen, haben sich Franz Brädler, Alexander Kienzler und Anton Steppeler aus Hohentengen schon seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht. Derzeit sind die drei Wanderfreunde wieder unterwegs, um die Beschilderung und Wege in Ordnung zu bringen. Der Last nach den heftigen Schneefällen Anfang des Jahres hielten zahlreiche Bäume nicht stand, Äste und ganze Baumstämme versperrten die Wanderwege. Mit den Bäumen gingen auch einige der angebrachten Wanderschilder verloren, die jetzt ersetzt werden.

„Ich war davon ausgegangen, dass es bis zum Sommer gehen wird, bis alle Schäden beseitigt sind. Es ist toll, wie das gelaufen ist“, zollt Alexander Kienzler den Beteiligten ein großes Lob. Am Rheinuferweg, für den das Kraftwerk Reckingen zuständig ist, lagen die meisten Baumstämme. Hier waren die Kraftwerksmitarbeiter im Einsatz. Auch Teile des oberen Rebenrundwegs und ein Stück der Wanderstrecke von Hohentengen nach Stetten waren stark beeinträchtigt. Die Gemeindeverwaltung organisierte die Räumaktionen, Gemeindebauhofmitarbeiter und Privatleute packten mit an, um die Schäden aufzuarbeiten. „Da ist mit viel Power geschafft worden“, so Kienzler. Schön sei auch gewesen, dass die Beteiligten ein Dankesschreiben von der Gemeinde erhielten.

Hand angelegt hat das Trio jüngst beim Wegstück entlang des Weihers im Rebberg des Engelhof. Hier wurde eine Nassstelle trockengelegt und befestigt, so dass Wanderer künftig trockenen Fußes die Rundstrecke von Hohentengen durch den Weinberg Richtung Guggenmühle genießen können.