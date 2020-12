von Sabine Gems-Thoma

Fast 30 Jahre war sie fester „Bestandteil“ im Kirchenleben der Pfarrgemeinde St. Maria Hohentengen. Jetzt wurde Mesnerin Gerda Rau (80) in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gerne hätte sie noch ein bisschen länger ihre Aufgaben wahrgenommen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen zurückstecken. Mit Präsenten und langhaltendem Beifall dankten Pfarreivertreter und Gemeindemitglieder im Gottesdienst für ihr überaus engagiertes jahrzehntelanges Wirken.

1979 kam Gerda Rau mit ihrer Familie von Aachen an den Hochrhein. In der Kirchengemeinde wurde sie zu einer Institution und leistete ihren Dienst unter drei Pfarrern: Benedikt Labisch, Georg Spreitzer und Marcus Maria Gut.

Anfangs nur für den Blumenschmuck zuständig, eine Aufgabe, die sie immer sehr gerne wahrnahm, übernahm sie 1991 den Mesnerdienst von ihrem Vorgänger Hermann Kaiser. Mit der Zeit wuchsen die Aufgabenbereiche und es gab eigentlich nichts, was Gerda Rau nicht in die Hand genommen hätte: Vom Auf- und Abschließen der Kirche, dem Herrichten für die Messfeiern, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, Waschen der Kirchenwäsche, Putzen, Unterstützung beim Krippenaufbau bis zur Vorbereitung der Ministranten auf ihren Dienst. Darüber hinaus wirkte sie als Lektorin, Kommunionshelferin und Pfarrgemeinderätin mit, betreute die Pfarrbibliothek und singt bis heute im Kirchenchor.

„Ich hatte einen Vollzeitjob“, lacht sie im Gespräch. „Was mir unwahrscheinlich viel Freude und Spaß gemacht hat, war die Arbeit mit den Ministranten. Es hat mich riesig gefreut, dass meine Oberministranten im Gottesdienst zur Verabschiedung da waren.“ Wie viele sie in den Dienst am Altar in 28 Jahren eingeführt hat, kann sie nicht schätzen, zeitweise waren es 60 Kinder und Jugendliche auf einmal. „Ich hatte sogar Ministranten, die meinten, ich wohne in der Kirche“, sagt sie mit ihrem unverkennbar trockenen Humor und dem rheinischen Einschlag.

„Für mich war der Dienst sozusagen mein Lebensinhalt. Anfangs hat mir mein Mann geholfen. Als er verstarb, hat mir die tolle und schöne Aufgabe über vieles hinweggeholfen.“

Sehr gerne hätte sie noch bis zum 30-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr weitergemacht, daher bedauert sie sehr, dass sie nach zwei Stürzen ihren Dienst plötzlich und unverhofft beenden musste. Das fiel der Mesnerin sichtlich schwer und sie hat jetzt noch daran zu knabbern.

Dass sie ihren Dienst mit viel Herzblut, Leidenschaft und Freude getan hat, daran ließen die Dankesworte von Pfarrer Martin Metzler, den Ministrantinnen Jana Burger und Saskia Meier sowie den Pfarrgemeinderätinnen Gerlinde Ebi, Lucia Burger für die Mesnerinnen und der langanhaltende Beifall der Gemeindemitglieder keinen Zweifel. Ihre Aufgaben sind jetzt auf viele Schultern verteilt – denn jemand wir Gerda Rau, lässt sich kein zweites Mal finden. Und eines ist für sie auch klar: „Meine vier Nachfolgerinnen im Mesnerdienst werde ich jederzeit gerne unterstützen.“