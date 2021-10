von Sabine Gems-Thoma

Der Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020 im Rahmen der Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Stetten machte deutlich: Da geht so einiges, wenn es, coronabedingt, denn möglich ist. Und das soll auch wieder so werden, richteten die Mitglieder den Blick nach vorne. Bei den Wahlen des neuen Vorstandes gab es einige Veränderungen. An der Spitze ist weiterhin Alexander Hupfer, neuer Stellvertreter ist Tobias Kronenwett. Trotz 3G-Regel, Abstands- und Maskenpflicht kamen an die 30 Mitglieder in das Dorfhaus in Stetten.

Gut vorbereitet ging es zügig durch die Versammlung. Sehr erfreut berichtete Vorsitzender Alexander Hupfer, dass seit der Gründung vor vier Jahren 16 Mitglieder dazugekommen sind und sich der Mitgliederstand jetzt auf 58 beläuft. „Das Vereinsleben hat auch bei uns sehr gelitten. Trotzdem konnten wir einige kleinere Aktivitäten durchführen“, nahm er Rückblick auf 2020. So konnte die Adventsfensteraktion wieder stattfinden, wurde eine Dorfputzete in Kleingruppen durchgeführt und Nikolausgeschenke vor die Türe gestellt. Noch im Januar gab es eine Whisky-Verkostung.

Die Dorfgemeinschaft Die Dorfgemeinschaft Stetten hat 58 Mitglieder und wurde im Jahr 2018 gegründet. Ihr Zweck ist es, die Dorfgemeinschaft im Ortsteil Stetten zu fördern und Tradition, Kultur, Dorfentwicklung, Gesellschafts- und Gemeinwesen zu unterstützen. Vorsitzender ist Alexander Hupfer, Kontakt per E-Mail (info@dorfgemeinschaft-stetten.de). Mehr zum Verein gibt es im Internet (www.dorfgemeinschaft-stetten.de).

Vielfältig waren die Aktivitäten im Jahr 2019, berichtete Andrea Meier. Unter anderem gab es einen Baumschnittkurs, die Mitglieder nahmen an der Dorfputzete der Gemeinde teil, wanderten am 1. Mai, trafen sich zum Kegel- und Bowlingabend und Dorfhock, absolvierten einen Erste-Hilfe-Kurs, renovierten Ruhebänke, machten Most, waren zur Hofbesichtigung bei Familie Hupfer und im Gemeinderat in Sachen neues Bürgerhaus. Für dessen Bau soll jetzt mit dem Vorstand ein konkreter Zeitplan gemeinsam abgestimmt werden, so Bürgermeister Martin Benz.

Der Bürgermeister informierte auch, dass die Planung des Radweges von Stetten nach Hohentengen nach Vorlage aller Unterlagen im November endgültig im Gemeinderat verabschiedet werde. Nach wie vor sei es schwierig, unter den Corona-Verordnungen, die zudem ständig erneuert würden, Veranstaltungen anzubieten. „Von daher muss man auch weiterhin spontan bleiben.“ Durch die Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus der Glascontainer- und Schulhausbetreuung konnte der Kassenbestand erhöht werden.

Einstimmig fiel das Votum für die Vorstandsposten aus. Vorsitzender bleibt Alexander Hupfer, stellvertretender Vorsitzender ist Tobias Kronenwett (neu), Kassiererin Sonja Hack (neu), Schriftführerin Andrea Meier, Festwirt ist Stefan Heidel (neu), Beisitzerinnen sind Beate Stark und Claudia Huber, Kassenprüfer Christian Hupfer und Felix Spitznagel (neu).