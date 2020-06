von Sabine Gems-Thoma

Erster Tagesordnungspunkt im Gemeinderat ist erneut die Bekanntgabe aktueller Informationen zu den Auswirkungen und Lockerungen in der Corona-Situation gewesen. So wurden ab Montag, 25. Mai, die drei Kindergärten unter besonderen Schutzmaßnahmen und mit Einschränkungen wieder geöffnet. Wann die Schwimmbäder wieder genutzt werden können, ist weiterhin ungewiss.

„Die Papierflut ebbt nicht ab und es wird noch komplexer. Die Verordnungen widersprechen sich zum Teil und sind nicht immer nachvollziehbar und den Menschen vermittelbar“, schickte Bürgermeister Martin Benz voraus.

Die Kinderbetreuung

Mit den Leitungskräften der drei Kindergärten wurden die Maßnahmen zur künftigen Betreuung ausführlich besprochen. Das Konzept funktioniere nur, wenn alle Erzieherinnen im Einsatz sind. Dazu haben sich auch die Kräfte, die zu Hause bleiben könnten, bereit erklärt. Die Notbetreuung werde an allen drei Kindergarteneinrichtungen weitergeführt.

Seit dem 25. Mai können die Kinder die Kindertagesstätten Hohentengen und Lienheim in einem rollierenden System an zwei Tagen besuchen. In Herdern werden die Kinder der Gruppe mit Kindern über drei Jahren zwei bis drei Tage am Morgen betreut, die altersgemischte Gruppe mit Kindern ab zwei Jahren am Nachmittag.

Für die Monate April und Mai wurden den Eltern die Gebühren für die Betreuung der Kinder erlassen, seit 1. Juni werden sie wieder erhoben. Sollte es eine finanzielle Unterstützung durch das Land geben, werde diese an die Eltern weitergegeben. Eine Nachmittagsbetreuung an der Schule sei nach wie vor verboten, sodass hierfür bei den Eltern auch weiterhin keine Gebühren erhoben werden.

Die Finanzen der Gemeinde

Im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde rechnet Bürgermeister Martin Benz mit einem Einnahmeverlust bei der Gewerbesteuer gegenüber der Planung für das Jahr 2020 von einer Million Euro, das sind 1,7 Million Euro weniger als im Jahr 2019. Das werde auch im Jahr 2021 so sein, schätzt er. „Die Verwaltung wird zeitnah Lösungsansätze vorlegen, wie wir in den nächsten zwei Jahren überleben können.“ Es werde Einsparungen und Verschiebungen von Projekten geben.

Die Einschränkungen

Die Kosten für Corona-bedingte Maßnahmen schätzte Benz bislang auf 300.000 Euro. Seit dem 29. Mai sind die drei Campingplätze in der Gemeinde für alle Arten des Campings wieder nutzbar. Die Schwimmbäder bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Volkshochschulkurse und Musikschulangebote wären möglich, jedoch nicht in den Räumen der Schule, dies sei untersagt. Die Bürgerhäuser und Sporthallen blieben solange zu, wie die Kontaktverbote in der jetzigen Form noch bestehen.