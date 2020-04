von Sabine Gems-Thoma

Zügig voran schreitet die Renovierung des Kirchenschiffs der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Hohentengen. Nachdem der Turm bereits im neuen Glanz erstrahlt, soll auch die umfassende Außenrenovation des Kirchenschiffs bis zur Feier des 500-jährigen Bestehens der Kirche am 18. Oktober 2020 abgeschlossen sein.

Mittlerweile ist das Kirchenschiff rundum eingerüstet. Einig Vorarbeiten wurden bereits im Zuge der Turmsanierung durchgeführt. So wurde ein neuer Grundmauerschutz an den Fundamenten mit neuem Wasserleitungsnetz erstellt. An der Nordseite verschwand die Wasserentnahmestelle, die durch einen Brunnen ersetzt werden soll. Neu gestaltet wurde das Hauptportal, das sich jetzt offen unter dem Vordach präsentiert.

Die Epitaphe an der Südseite sind entfernt worden, werden restauriert und sollen einen neuen Platz in der Kirche finden, um nicht mehr der Witterung ausgesetzt zu sein. Lediglich das große Epitaph rechts des Seiteneingangs bleibt an der Wand hängen und wird vor Ort restauriert.

Die Geschichte der Kirche 1519 wurde die „neue“ Kirche in Hohentengen nach nur zweijähriger Bauzeit fertiggestellt, ist der Chronik von Herbert Fuchs senior zur Kirchengeschichte zu entnehmen. Deren Ursprünge lägen jedoch viel weiter zurück. Eingeweiht wurde die Kirche St. Maria am 2. Dezember 1520 durch Bischof Melcheor von Askalon, dem Generalvikar des damaligen Bischofs Hugo von Konstanz. Hoch erhoben und weithin sichtbar war das Gotteshaus. Landläufig wurde vom Dorf „Thengen bei der hochen Chilchen“ gesprochen.

Links des Südeingangs ist die Christusfigur des großen Missionskreuzes bereits fertig überarbeitet, wird aber erst nach der Fassadengestaltung wieder angebracht. Da der Putz am Kirchenschiff in wesentlich besserem Zustand ist, als dies beim Turm der Fall war, muss er nur in Teilbereichen, beim Haupteingang und Chorbereich, erneuert werden, erläutert Gerhard Bachmann vom Planungsbüro Bachmann. Momentan werden die Fensterbänke ausgewechselt. Wenn diese eingeputzt sind erfolgt der Neuanstrich des Gebäudes in gleicher Farbe wie der Turm.

„Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Wir rechnen mit der Fertigstellung pünktlich zur 500-Jahr-Feier der Kirche“, ist Gerhard Bachmann zuversichtlich. Auch der Kostenrahmen konnte bislang eingehalten werden. 800.000 Euro waren für den ersten Bauabschnitt der Turmsanierung veranschlagt, 400.000 Euro sind es für die Renovation des Kirchenschiffs.

Vor 500 Jahren wurde die Kirche St. Maria eingeweiht. Aus diesem Anlass hat die Pfarrgemeinde für den 18. Oktober eine große Feier geplant. Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst mit Erzbischof Stefan Burger, dem ehemaligen Pfarrer Marcus Maria Gut und Pater Anoop, umrahmt vom Kirchenchor.

„Nach dem Apéro mit Begrüßung und leichtem Mittagessen im Pfarrsaal wird Herbert Fuchs seniort den Festvortrag halten“, informiert Gerlinde Ebi vom Pfarrgemeinderat. „Nach Kaffee und Kuchen wird Gelegenheit sein, das neu entstandene Museum im Kirchturm zu besichtigen.“

Zum Jubiläum wird es auch eine Neuauflage der Chronik der Kirche und Pfarrei St. Maia geben. Außerdem sollen Vertreter aus den 14 Gemeinden, die damals die Urpfarrei Kaiserstuhl-Thengen bildeten, eingeladen werden. „Ob die Feier in dieser Form durchgeführt werden kann, wird sich zeigen“, hofft Gerlinde Ebi, dass sich die Corona-Krise bis dahin entspannt haben wird.