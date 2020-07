von Sabine Gems-Thoma

Nicht mehr lange, und die ersten Hüllen um die Pfarrkirche St. Maria in Hohentengen werden nach der Außensanierung fallen. Vor 500 Jahren wurde sie eingeweiht, ein Ereignis, dass am Sonntag, 18. Oktober, gefeiert wird. Kirchenfreund Herbert Fuchs senior stiftete eine Bronzetafel, auf der die Besucher einiges zur Geschichte des Gotteshauses erfahren.

Tafel zur Geschichte Die Infotafel zur Geschichte der Pfarrkirche St. Maria befindet sich rechts neben dem neu gestalteten Hauptportal. Hier ist einiges zur bewegten Geschichte der 1518 bis 1520 erbauten Kirche zu erfahren, die einst Pfarrkirche auch für das benachbarte schweizerische Kaiserstuhl und zwölf weitere Dörfer beidseits des Rheins war. Die Bronzetafel hat Herbert Fuchs senior gestiftet, der eine Broschüre über die Pfarrei St. Maria verfasst hat.

„Ich bin jahrzehntelang mit der Kirche verbunden und habe viel über sie geforscht. Sie ist mir ans Herz gewachsen. Und ich glaube, es wäre für ein so historisches Gebäude nicht schlecht, wenn etwas zu ihrer Geschichte zu lesen ist“, sagt Fuchs zu seiner Idee, eine Bronzetafel mit den wichtigsten Daten zu stiften.

Gemeindereferent Reinhard Lang, Stiftungsrats-, Bauausschuss- und Pfarrgemeinderatsvertreter Stefan Weißenberger und Gerlinde Ebi, Pfarrgemeinderat Karl Uhl und Steinmetz Jürgen Kübler aus Jestetten, der die Tafel zusammen mit Matthias Bachmann vom Planungsbüro Bachmann rechts neben dem Eingangsportal platziert hat, freuen sich über diese besondere Würdigung des Gotteshauses.

Historische Figur

Wenige Meter entfernt wird auf der Südseite die restaurierte Christusfigur am Missionskreuz wieder angebracht. Die mutmaßlich aus dem Barock oder Neobarock stammende Holzfigur war stark verwittert, ebenso das große Holzkreuz und die Überdachung. Noch ist sie unter der Gerüstplane nicht zu sehen.

Den Charakter und historischen Zustand der Christusfigur am Missionskreuz der Südseite der Kirche zu erhalten war oberstes Gebot für Restauratorin Kerstin Rath. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Restauratorin Kerstin Rath aus Erzingen erzählt von der umfangreichen Arbeit an dem sakralen Kunstwerk. Oberstes Gebot war die Sub­stanzerhaltung durch Konservierungsmaßnahmen, sodass die Figur nicht neu erscheint, sondern ihren Charakter und historischen Zustand behalten hat. Besonders schwierig war nach den Kittungen die abgeblätterte Farbe des stark verwitterten Holzkorpus wiederherzustellen, ehe sie ihren Überzug erhielt, um sie vor Verwitterung zu schützen. „Es ist eine qualitativ hochwertige Figur, sehr schön ausgeschnitzt“, lobt Kerstin Rath.

Planung für das Jubiläum unsicher

Ob das Jubiläum am 18. Oktober im geplanten Rahmen gefeiert werden kann, ist offen. Derzeit dürfen 60 Personen in die Kirche. „Sonst findet es im kleineren Rahmen statt“, sagt Gerlinde Ebi. Ende Juli werden Gerüst und Verhüllung an der Nord- und Westseite abgebaut, informiert Matthias Bachmann. Derzeit sind noch letzte Gipser- und Malerarbeiten im Gange.