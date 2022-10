von Sabine Gems-Thoma

Zu einer Passivmitglieder-Jubiläumsparty hat der Musikverein Hohentengen seine Jubilare ab 75 Jahren eingeladen, die in den vergangenen zwei Jahren einen Jubiläums-Geburtstag hatten. Statt einem Ständchen hatte sich der Vorstand diese neue Form überlegt – und kam damit gut an.

Da es wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich war, wie üblich den Jubilaren zum 75., 80., 85. oder 90. Geburtstag ein musikalisches Ständchen zu spielen, kam im Vorstand die Idee auf, dies mit einem Nachmittagskonzert im Vereinsheim nachzuholen. Zudem war es oft schwierig, einen passenden Termin und geeigneten Ort zu finden, bringt doch ein Auftritt des Musikvereins einigen Umtrieb für die Jubilare mit sich. „Wir wollten die Ständerle für alle attraktiver gestalten“, sagte der Vorsitzende Matthias Maier in seiner Begrüßung nach einem Sektempfang vor dem Musikerheim.

Von den Jubilaren waren fast alle – auch mit Partner – gekommen. „Es ist schön, hier wieder bekannte Gesichter zu treffen und dass wir wieder einmal mit unseren Passivmitgliedern in Kontakt kommen.“ Er gratulierte allen, die Geburtstag hatten oder in diesem Jahr noch haben, und dankte ihnen für die langjährige Treue zum Verein. Die Vorsitzenden Philipp Kech und Christoph Bader gaben Einblick in das Geschehen im Verein. Musikalisch boten die Musiker unter der Leitung von Dirigent Manuel Wagner einen bunten Strauß beliebter Melodien und drückten so ihre Wertschätzung für die treuen Mitglieder aus. Dazu gab es Bewirtung, sodass es ein schöner Nachmittag wurde.