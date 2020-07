von Sabine Gems-Thoma

50 Jahre ist es her, dass Lucia und Wolfgang Burger sich das Jawort in Weingarten gaben. Kennengelernt haben sich die gebürtige Italienerin und der deutsche Maschinenbauelektriker dereinst in der Schweiz. Seit 1975 leben sie in der Gemeinde Hohentengen. Lucia Burger (68) kam in Zug/Schweiz auf die Welt. Ihr Vater war Steinmetz und so ergab es sich, dass die siebenköpfige Familie mehrfach umziehen musste.

Eigenes Schmuck- und Uhrmachergeschäft

Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie zunächst als Näherin in einem Koffergeschäft und machte dann eine Anlehre als Verkäuferin bei Migros. Wolfgang Burger (79) wuchs mit drei Geschwistern in Weingarten auf. Ausbilden ließ er sich als Elektromaschinenbauer in Ravensburg, war unter anderem vier Jahre bei der Bundeswehr als Flugzeugelektriker für die Wartung der Bordinstrumente zuständig, was ihn zu seinem Hobby „Uhrmacher“ führte. Nach seiner Tätigkeit in einer Maschinenfabrik in Oerlikon und später im Kieswerk Hüntwangen eröffnete er 1997 zusammen mit seiner Frau ein eigenes Schmuck- und Uhrmachergeschäft in der Ortsmitte von Hohentengen, dass er heute in ihrem Eigenheim im Auenweg immer noch weiterführt.

So lernten sie sich kennen

Kennengelernt haben sie sich 1968, als Lucias Bruder einen Freund mitbrachte. Eigentlich war der Deutsche der temperamentvollen Italienerin viel zu ruhig und man verlor sich wieder aus den Augen, bis Wolfgang Burger per Telefon Kontakt aufnahm. Dann dauerte es nicht mehr lange bis zur Verlobung und Hochzeit am 18. Juli 1970 in der Basilika in Weingarten. Zunächst wohnten sie zusammen in der Schweiz, hatten aber einen Wohnwagen in Herdern stehen und zogen 1975 nach Günzgen, 1979 in ihr Eigenheim in Hohentengen. Mit den vier Söhnen, Ziehtochter Ute und heute acht Enkeln und dem Umtrieb durch die Feriengäste war immer etwas los.

Eherezept und seine Zutaten

Das Geheimnis einer so langen Ehe? „Zusammenhalten, sich vertrauen und aufeinander verlassen können“, ist sich das Paar einig. Am Samstag wird die goldene Hochzeit groß gefeiert. Mit 41 Personen, Familie und Nachbarn, geht es früh morgens mit dem Bus wieder in die Basilika nach Weingarten, wo Pfarrer Marcus Maria Gut das Paar segnen wird.