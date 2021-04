von Sabine Gems-Thoma

Die Vorstellung der neuen Schulsozialarbeiterin Alexandra Feldmeier und aktuelle Informationen zur Schulsituation der Gemeinschaftsschule (GMS) Rheintal durch Rektor Timo Feigl standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung. Erfreulich: Zum neuen Schuljahr gibt es 38 Neuanmeldungen für die Klasse 5 der GMS. Damit setzt sich der Trend steigender Anmeldezahlen fort.

Seit November ist Alexandra Feldmeier neue Schulsozialarbeiterin an der GMS. Sie folgt damit Natasha Rombach-Döring. „Ich bin vom gesamten Team sehr gut aufgenommen worden und fühle mich sehr, sehr wohl hier“, resümierte sie die ersten Monate an den Standorten Rheinheim und Hohentengen mit Lienheim. Da die Schulsozialarbeit seit vielen Jahren an der GMS integriert ist, fiel der Einstieg leicht. Sehr wichtig sei ihr, Präsenz zu zeigen und den Kontakt mit den am Schulleben Beteiligten zu halten. Da dies momentan nur eingeschränkt möglich ist, bietet sie auch Online-Gespräche an.

Auf der Schulhomepage ist ein virtueller Raum eingerichtet, der nicht nur Anlaufstellen und Ansprechpartner bei Problemen nennt, sondern auch Freizeittipps gibt.

Die Gemeinschaftsschule Die Gemeinschaftsschule Rheintal mit den Standorten Rheinheim, Hohentengen und Lienheim hat derzeit 355 Schüler. 154 Schüler besuchen den Grundschulbereich in Hohentengen und Lienheim, 201 Schüler die Klassen 5 bis 10 in Rheinheim und Hohentengen. Ausführliche Informationen zum aktuellen Schulbetrieb der Gemeinschaftsschule sind auf der Schulhomepage unter www.gemeinschaftschule-rheinheim.de zu finden. Unter „Unsere Schule“, Unterpunkt „Schulsozialarbeit“ sind ein Flyer und ein virtueller Raum zur Schulsozialarbeit mit vielen Informationen eingestellt.

Rosi Drayer (SPD) wollte wissen, ob die Arbeitszeit für ihre Aufgaben ausreichend sei. „Mehr Zeit kann man immer brauchen. Es ist daher abzuwägen, wo man mehr beziehungsweise weniger Zeit einsetzt“, so Feldmeier. „Gibt es Probleme über das Normalmaß hinaus an unserer Schule?“ fragte Elmar Maier (CDU) nach. Dies sei nicht der Fall, waren sich Schulleitung und Sozialarbeiterin einig. „Wir haben schon viele präventive Angebote durchführen können“, merkte Timo Feigl an. Alexandra Feldmeier dankte er für die vielen neuen Ideen. „Außer Corona machen wir auch noch Schule“, informierte der Schulleiter. So setzen die fünf Schulentwicklungsteams ihre Schwerpunktarbeit fort.

Das Schulsozialcurriculum und der Bereich Lernmethoden werden weiterentwickelt. Im Bereich Digitalisierung sei man dank der Unterstützung der Gemeinden sehr gut aufgestellt, so dass der Übergang zum Homeschooling relativ leichtgefallen sei. Weiter ausgebaut werden soll das Sportprofil der Schule. Fünfter Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit. „Die Zahl der angemeldeten Fünftklässler nimmt weiter zu. Zum neuen Schuljahr sind es 38 Schüler, darunter immer mehr mit Real- und Gymnasialempfehlung“, freute sich Feigl. Seit 19. April ist wieder Präsenzunterricht für alle Klassen, mit jeweils einer halben Klasse im Wechsel. Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis der zweimal wöchentlich durchzuführenden Cornonatests. Die Klassen 5 bis 10 testen sich im Klassenverband, die Grundschüler zu Hause. Deren Eltern müssen ein negatives Ergebnis schriftlich bestätigen. Die Abschlussprüfungen finden nach den Pfingstferien statt.