Zur Person

Gilles Bernd Mangeon (59) stammt aus Tiengen, war Restaurator und zuletzt in der Möbelbranche tätig. 2017 hat sich der passionierte Maskenbauer selbstständig gemacht, kreiert und fertigt Masken für Guggenmusiken, Kostüm-, Fantasygruppen und Einzelpersonen an, auch über die Region und Deutschland hinaus. Seit 2020 hat er seine Werkstatt in Lienheim, Rheintalstraße 43. Ab 2022 bietet er mehrtägige Maskenkurse an. Unter „gilly‘s maskenhaus“ findet man ihn auf Facebook. Kontakt unter Telefon 0151/53 57 20 12 oder per E-Mail (gilles.mangeon@freenet.de). Weitere Infos: www.maskenhaus.de