von Sabine Gems-Thoma

Mit der überaus komplexen Materie „Globalberechnung“ hat sich der Gemeinderat Hohentengen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Anhand der von Hyder und Partner vorgelegten Berechnungen hat die Gemeinde die von den Grundstückseigentümern zu zahlenden Beiträge für die Investitionen in den Anschluss an die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung neu festgelegt.

Drei Grundbotschaften schickte Bürgermeister Martin Benz dem Tagesordnungspunkt voraus: Erstens ändere sich für die Neubaugebiete in Bezug auf die Anschlusskosten nichts, da alle Investitionskosten bereits im Grundstückspreis enthalten seien; zweitens bleiben die Kostenzusagen für laufende Projekte, etwa im Ortsteil Bergöschingen, bestehen; drittens ergebe sich mehr Gerechtigkeit in der Kostenumlage, da sie für alle Anschlussnehmer gleich festgesetzt werden, egal, ob neue oder alte Baugebiete.

Die Globalberechnung ist laut Bürgermeister Martin Benz Pflichtaufgabe für alle Kommunen, um die höchstzulässigen Beitragssätze für ihre Investitionen für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung umzulegen. Sie diene dabei der Rechtssicherheit und Gleichstellung. So lege sie beispielsweise fest, wie hoch die Kosten für einen Anschluss eines noch nicht erschlossenen Grundstückes an die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung der Gemeinde liegen dürfen.

Diplom-Geograf Sebastian Franz von Heyder und Partner – Gesellschaft für kommunale Beratung mbH – stellte die Berechnungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Dabei werden die Kosten für die bestehenden und zukünftigen Einrichtungen für Ortskanäle, Kläranlage und Regenüberlaufbecken auf die Fläche, zu der auch zukünftige Baugebiete eingerechnet werden, umgelegt. Miteinbezogen wird für die Bemessung des Beitrags auch die Geschossflächenzahl.

Als Beitragsobergrenzen wurden für den Entwässerungsbeitrag 5,01 Euro pro Quadratmeter (bisher 2,20 Euro), für den Klärbereich 1,52 Euro pro Quadratmeter (bisher 1,30 Euro) und für den Wasserversorgungsbereich 4,58 Euro pro Quadratmeter (bisher 2,15 Euro pro Quadratmeter) festgesetzt. Die letzte Berechnung stammte aus dem Jahr 1993. Die neue Berechnung gilt bis 2035. Den entsprechenden Satzungsänderungen für die einheitlichen Beiträge zur Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung stimmte der Rat zu.