von Sabine Gems-Thoma

Seit dem 15. September hat Pfarrer Martin Metzler seinen Dienst als neuer Seelsorger in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus Küssaberg-Hohentengen aufgenommen. In den sonntäglichen Gottesdiensten der vier Pfarrgemeinden stellt sich der 38-jährige Geistliche, der zuletzt als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg tätig war, persönlich vor.

Nach den Pfarrgemeinden St. Oswald in Lienheim und St. Michael in Rheinheim stellte sich Pfarrer Martin Metzler an Erntedank in der Pfarrgemeinde St. Maria Hohentengen vor. „Wir freuen uns alle riesig, dass Sie zu unserer Seelsorgeeinheit mit ihren vier Pfarrgemeinden „Ja“ gesagt haben“, hieß Pfarrgemeinderätin Gerlinde Ebi ihn mit einem Erntekörbchen herzlich willkommen. Mit Hohentengen habe er schon eine längere Beziehung, verriet Martin Metzler, der aus dem schwäbischen Beuron, Landkreis Sigmaringen stammt. So kannte er die Tante von Diakon Wolfgang Spitznagel und lernte während seiner Zeit als Vikar Markus Maria Gut, seinen Vorgänger kennen.

Geprägt haben ihn besonders die Benediktiner des großen Klosters in Beuron. Sein Studium in Freiburg und Erfurt schloss er 2010 mit dem Diplom ab, war anschließend ein Jahr in einer karitativen Einrichtung für Schwerstbehinderte in Ravensburg tätig, bevor er seine pastoral-praktische Ausbildung in Villingen begann. 2012 wurde er zum Diakon, 2013 in Freiburg zum Priester geweiht. Als Vikar kam er 2016 nach Bad Säckingen und wollte gerne auch länger am Hochrhein bleiben.

Die Anfrage der Erzdiözese im Mai, in der Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen Pfarrer zu werden, sei für ihn überraschend gekommen, er sagte aber gerne zu. „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.“ Und: „Ich habe bereits gemerkt, dass es eine recht lebendige Seelsorgeeinheit ist, mit vielen Ministranten, allen Altersgruppen, die Dienst in der Kirche tun, vielen, die im Stillen wirken und gemeinsam Gottesdienst feiern.“

In seiner Predigt stellte er den Dank an Gott, nicht nur für das tägliche Brot und seine Fürsorge, auch für eine gute Gemeinschaft in den Mittelpunkt und ermunterte: „Trauen Sie sich über den Glauben zu sprechen.“ Am Tag des heiligen Franziskus wünschte er mit dessen Gruß „Pax et bonum“ Frieden und Heil.

Die besondere musikalische Note gab die Band „Musica sin fronteras“ mit Alexandra und Omar Valcarcel Cediel (Gesang und Gitarre), Franziska Krauß (Querflöte) und Shaher Fawaz (Rhythmus), und an der Orgel Imazu Gabrea.

Am Sonntag, 11. Oktober, ist um 10 Uhr Vorstellungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Kadelburg.