von Sabine Gems-Thoma

Zu einer offenen Probe unter freiem Himmel beim Probelokal in Stetten hat der Musikverein Stetten-Bergöschingen eingeladen. Etwa 50 Zuhörer waren gekommen und erhielten einen Eindruck vom Blasorchester und Informationen zur neuen Jugendausbildung. Mit der offenen Probe wollte der Musikverein Kinder und Erwachsene ansprechen, die Interesse an einer musikalischen Ausbildung haben. Dazu hatte Dirigent Rainer Hack moderne Musikliteratur ausgewählt, mit der sich die einzelnen Register und das Orchester in seiner Gesamtheit bestens präsentieren konnten.

Das Konzept

Vorgestellt wurde das neue Ausbildungskonzept mit eigenem Ausbildungsleitfaden. Neu für die Instrumentenausbildung konnten Andreas Eiden aus Konstanz (Blech) und Matthias Pfeiffer aus Dangstetten (Klarinette und Saxofon) gewonnen werden. Sie werden künftig die Jungmusiker im Probelokal beim Sportplatz in Stetten unterrichten und auch eine musikalische Früherziehung sowie Blockflötenunterricht anbieten. Die Schlagzeuger werden weiterhin in Hohentengen von Boris Stoll ausgebildet.

Ein Instrument spielen

Wer Interesse an einer musikalischen Ausbildung beim Musikverein Stetten-Bergöschingen hat, kann sich gerne bei Jugendausbilderin Petra Reiter melden (E-Mail: ausbildung@mvstb.de). Nächster Auftritt des Musikvereins Stetten-Bergöschingen ist der Dämmerschoppen am Freitag, 30. Juli, ab 19 Uhr beim Gasthaus „Kapelleneck“, dessen Team die Bewirtung der Zuhörer übernimmt. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.